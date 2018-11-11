video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وكيل الأزهر للوافدين: عليكم خدمة أوطانكم بما تعلمتوه فى الأزهر من وسطية واعتدال

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:14 ص
وكيل الأزهر للوافدين: عليكم خدمة أوطانكم بما تعلمتوه فى الأزهر من وسطية واعتدال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
احتفل الأزهر الشريف بتخرج دفعة جديدة من الطلاب  الوافدين، من جنسيات مختلفة، بحضور الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، القائم بأعمال وكيل الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من قيادات الأزهر والسفراء الأجانب.
 
قال الشيخ صالح عباس، خلال كلمته فى الاحتفال الذى أقيم بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات، إن فضيلة الإمام الأكبر يكن للطلاب الوافدين كل حب وتقدير، وقد قرر فضيلته تقديم منح مجانية لاستكمال الدراسات العليا للطلاب الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدًا؛ تقديرًا منه لأبنائه وبناته الوافدين.
 
وأوضح وكيل الأزهر أن الأزهر يقدر للطلاب الوافدين تحملهم مشقة الاغتراب والبعد عن الأهل والأصحاب في سبيل تحقيق غاية من أهم الغايات وعبادة من أجل العبادات وهي طلب العلم في رحاب الأزهر، منارة العلم وحصن الوسطية والاعتدال، مؤكدًا أن الأزهر لا يبخل ببذل كل الجهود لإزالة أي عوائق قد تقابل أبنائه الوافدين.
 
ووجه فضيلته النصح للطلاب الوافدين ألا يظنوا أنهم بلغوا من العلم منتهاه،  وأن يتحلوا بالتواضع في طلب العلم، والسعي لخدمة أوطانهم بما تعلموه في الأزهر، من تسامح واعتدال ووسطية، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر، ولمناهجه وقيمه.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التعليم" والمعاهد الأزهرية يتفقان على التكامل لسد العجز فى المدرسين

عقوبات تأديبية لـ7 موظفين بقطاع المعاهد الأزهرية لمخالفات مالية والبراءة لـ13

محافظ كفر الشيخ يتابع العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية ولجان الفتوى

المعاهد الأزهرية تستعد لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.. والتابلت نوفمبر المقبل

الطلاب الوافدين

الازهر الشريف

وكيل الازهر




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة