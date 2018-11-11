وفد لبنانى يضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين يصل القاهرة

كتب - محمد طنطاوى

استقبل مطار القاهرة الدولي وفدا يضم عددا من رجال الأعمال ومسئولي الاتحادات التجارية الصناعية اللبنانية لحضور النؤتمر الخاص بالإعلان عن انطلاق ملتقى الأعمال المصري اللبنانى والذى يعقد خلال أيام في العاصمة اللبنانية بيروت.

ووصل الوفد الذى ضم 28 مستثمرا ورجل أعمال على متن الطائرة التابعة لشركة خطوط طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت حيث من المقرر أن يعلن غدا الإثنين بأحد فنادق التجمع الخامس تفاصيل انطلاق الملتقي برعاية سعد الحريري رئيس الوزراء اللبنانى.

ومن المقرر أن ينظم مجلس الأعمال المصري اللبناني بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، ومجموعة الاقتصاد والأعمال، السفارة المصرية في لبنان، ومكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في لبنان، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع السفارة اللبنانية في مصر، الدورة الرابعة "لملتقى الأعمال المصري اللبناني" يوم 23 نوفمبر 2018 في العاصمة اللبنانية بيروت تحت رعاية سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني .

ومن المنتظر أن تشهد تلك الفعاليات مشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسئولين في لبنان وبحضور نحو 300 شخصية من رجال الأعمال في البلدين.

يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على كافة أوجه مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر، وبحث فرص ومجالات التعاون المتاحة بين كوكبة من كبار رجال الأعمال في البلدين، للدفع بتلك العلاقات إلى مجالات أرحب من التعاون ، حيث تشهد فعاليات الملتقى عقد عدد من الجلسات، تتناول الأولى مناخ الاستثمار في كل من مصر ولبنان، مع إلقاء الضوء على القوانين والحوافز، والفرص والتحديات القائمة، بينما تدور الجلسة الثانية حول استشراف مستقبل العلاقات التجارية المصرية اللبنانية والتكامل الصناعي، فيما تتناول الجلسة الثالثة فرص التعاون بين البلدين في الاقتصاد الخدمي والاستثمار العقاري.