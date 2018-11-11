video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 06:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وفد فرنسى يزور مسار العائلة المقدسة فى دير العذراء بجبل الطير بالمنيا

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:47 م
وفد فرنسى يزور مسار العائلة المقدسة فى دير العذراء بجبل الطير بالمنيا وفد فرنسى يزور مسار العائلة المقدسة
كتب وتصوير - سامى وهيب
إضافة تعليق
زار وفد كنسى فرنسى، مسار العائلة المقدسة فى دير العذراء بجبل الطير بسمالوط فى محافظة المنيا، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة الدينية، وإحياء نقاط مسار العائلة المقدسة فى مصر.
 
وأشاد الوفد الكنيسى بجهود الدولة فى تأمين الأماكن السياحية، مؤكدين أن مصر بلدًا أمانًا، كما أبدوا إعجابهم بالحضارة المصرية القديمة والآثار القبطية خلال زيارتهم لمصر.
 
وزار الوفد أيضا دير المحرق ودير العذراء بدرنكة فى محافظة أسيوط، والتقوا الأنبا يؤانس، الأسقف العام، ونقلوا له شكرهم على حسن الاستقبال والضيافة. وكانت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب قد عقدت لقاء سابقا مع وفد فرنسى تابع لاتحاد المؤسسات الثفافية القبطية الأرثوذكسية والمنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان بصحبة نيافة الأنبا أثناسيوس مطران فرنسا فى إطار زياراتهم إلى مصر للتعرف على أهم مواقع مسار رحلة العائلة المقدسة.
 

 

 


إضافة تعليق

وفد فرنسى يزور مسار العائلة المقدسة

العائلة المقدسة

مسار العائلة المقدسة




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة