وفد فرنسى يزور مسار العائلة المقدسة فى دير العذراء بجبل الطير بالمنيا

كتب وتصوير - سامى وهيب

زار وفد كنسى فرنسى، مسار العائلة المقدسة فى دير العذراء بجبل الطير بسمالوط فى محافظة المنيا، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة الدينية، وإحياء نقاط مسار العائلة المقدسة فى مصر.

وأشاد الوفد الكنيسى بجهود الدولة فى تأمين الأماكن السياحية، مؤكدين أن مصر بلدًا أمانًا، كما أبدوا إعجابهم بالحضارة المصرية القديمة والآثار القبطية خلال زيارتهم لمصر.

وزار الوفد أيضا دير المحرق ودير العذراء بدرنكة فى محافظة أسيوط، والتقوا الأنبا يؤانس، الأسقف العام، ونقلوا له شكرهم على حسن الاستقبال والضيافة. وكانت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب قد عقدت لقاء سابقا مع وفد فرنسى تابع لاتحاد المؤسسات الثفافية القبطية الأرثوذكسية والمنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان بصحبة نيافة الأنبا أثناسيوس مطران فرنسا فى إطار زياراتهم إلى مصر للتعرف على أهم مواقع مسار رحلة العائلة المقدسة.