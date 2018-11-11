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وفد أوروبى يزور معالم المنيا الأثرية والسياحية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:58 ص
وفد أوروبى يزور معالم المنيا الأثرية والسياحية وفد أوروبى يزور معالم المنيا
فريق المحافظات
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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً أوربيا من دولتي المانيا وإسبانيا، خلال قيامهما برحلة نيلية عن طريق البواخر السياحية لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة .
 
وأوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن الوفدين وصلا للمرسى السياحي بتل العمارنة بالبواخر السياحية، وزيارتهما ستستمر لمدة يومين حيث يشمل برنامج الزيارة منطقة آثار تل العمارنة وتونا الجبل بملوي، ومنطقة آثار بني حسن بأبو قرقاص .
 
وكان ، محافظ المنيا، قد تفقد المنطقة الأثرية ببني حسن ، بمركز أبو قرقاص، في إطار خطة المحافظة لمتابعة المناطق السياحية والاثرية ، بهدف التطوير الشامل ورفع الكفاءة وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل، حيث وجه المحافظ الوحدة المحلية والآثار والسياحة بوضع تصور شامل لتطوير المنطقة، وتجديد اللوحات الإرشادية بالشكل المناسب، واستراحة كبار الزوار، والحديقة الخاصة بها ، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة، والإنارة بشكل دائم حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري .
 
وتعد منطقة آثار بنى حسن من أهم المواقع الأثرية بمصر حيث تحتوى على 39 مقبرة ممتدة بجوار بعضها ومنحوتة بالصخر على حافة الهضبة الشرقية وهى لأشراف وحكام مدينة "حبنو" وتعود الى عصر الدولة الفرعونية الوسطى الاسرة الحادية عشر والثانية عشر "2000- 1785 ق.م"، الاقليم السادس عشر لمصر العليا الذى يعرف بإقليم الوعل، ومن أهم المقابر الاثرية بالمنطقة مقبرة أمنمحات "أمنى" و "خنوم حتب" و"باكت" و"خيتى"، بما بهم من مواصفات معمارية وما تحتويه من نقوش هامة ومناظر رياضية والحياة اليومية.
 
 
 
 
 

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