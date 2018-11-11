وفد أوروبى يزور معالم المنيا الأثرية والسياحية

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً أوربيا من دولتي المانيا وإسبانيا، خلال قيامهما برحلة نيلية عن طريق البواخر السياحية لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة .

وأوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن الوفدين وصلا للمرسى السياحي بتل العمارنة بالبواخر السياحية، وزيارتهما ستستمر لمدة يومين حيث يشمل برنامج الزيارة منطقة آثار تل العمارنة وتونا الجبل بملوي، ومنطقة آثار بني حسن بأبو قرقاص .

وكان ، محافظ المنيا، قد تفقد المنطقة الأثرية ببني حسن ، بمركز أبو قرقاص، في إطار خطة المحافظة لمتابعة المناطق السياحية والاثرية ، بهدف التطوير الشامل ورفع الكفاءة وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل، حيث وجه المحافظ الوحدة المحلية والآثار والسياحة بوضع تصور شامل لتطوير المنطقة، وتجديد اللوحات الإرشادية بالشكل المناسب، واستراحة كبار الزوار، والحديقة الخاصة بها ، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة، والإنارة بشكل دائم حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري .