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وفاة أكثر من 200 شخص فى الكونغو الديمقراطية بسبب تفشى "الإيبولا"

الأحد، 11 نوفمبر 2018 08:29 ص
وفاة أكثر من 200 شخص فى الكونغو الديمقراطية بسبب تفشى "الإيبولا" مريض ايبولا ـ صورة أرشيفية
كينشاسا (أ ش أ)
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أعلنت هيئة الصحة الوطنية فى ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس (إيبولا) بلغت حتى الآن أكثر من 200 شخص.

وقالت هيئة الصحة- فى بيان نقلته قناة (بي.بي.سي.) البريطانية- أن "نحو نصف الضحايا من مدينة بينى، التى يسكنها 800 ألف شخص، الواقعة شمال منطقة كيفو"، مؤكدة أن برنامج التحصين ضد المرض تمكن من تطعيم نحو 25 ألف شخص حتى الآن.

من جانبه، قال وزير الصحة الكونغولى أولى إيلونجا أن "الجماعات المسلحة تواصل التحرش بالفرق الطبية فى المناطق المتضررة".

 


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