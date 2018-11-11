وزير شئون مجلس النواب: المتعدون على أراضى الدولة ليس لهم حقوق أو ملكية

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن أراضى الدولة لا يجوز اكتساب أى حقوق عليها ولا يجوز المساس بها الإ بالقانون، ولكن من يضع يده بطريقه غير قانونية على هذه الأراضى ليس له حقوق.

وأكد مروان، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أن من يدعى اكتساب حقوق بشكل غير قانونى جراء التعدى على أراضى الدولة ليس له حق ولا يكتسب ملكية، لأنه سلك طريق غير قانونى فى الحصول على هذه الأراضى.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ويضمن التعديل:

(المادة الأولى)

تضاف عبارة في نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتي: