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وزير شئون مجلس النواب: المتعدون على أراضى الدولة ليس لهم حقوق أو ملكية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:39 م
وزير شئون مجلس النواب: المتعدون على أراضى الدولة ليس لهم حقوق أو ملكية المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن أراضى الدولة لا يجوز اكتساب أى حقوق عليها ولا يجوز المساس بها الإ بالقانون، ولكن من يضع يده بطريقه غير قانونية على هذه الأراضى ليس له حقوق.
 
 
وأكد مروان، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أن من يدعى اكتساب حقوق بشكل غير قانونى جراء التعدى على أراضى الدولة ليس له حق ولا يكتسب ملكية، لأنه سلك طريق غير قانونى فى الحصول على هذه الأراضى.
 
 
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ويضمن التعديل:
 

(المادة الأولى)

تضاف عبارة في نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتي:
 

(ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال – قرارًا بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية. ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية.

 

كما تضاف عبارة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتي:

 

يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأى جهة أخرى أو

 

لأى غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية.

 


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