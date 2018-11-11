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الأحد، 11 نوفمبر 2018 06:06 م
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وزير النفط العمانى: غالبية أوبك وحلفائها يدعمون خفض الإنتاج

الأحد، 11 نوفمبر 2018 06:04 م
وزير النفط العمانى: غالبية أوبك وحلفائها يدعمون خفض الإنتاج النفط - أرشيفية
رويترز
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قال وزير النفط العمانى محمد بن حمد الرمحى ،  اليوم الأحد ،  إن غالبة أعضاء أوبك ومصدرى النفط الحلفاء للمنظمة يدعمون خفض المعروض العالمى من الخام.

وقال الوزير العمانى ، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء رويترز ، عندما سئل عن الحاجة إلى خفض الإمدادات :  "العديدون منا يرون هذا." وأجاب على سؤال إن كان الخفض قد يصل إلى 500 ألف أو مليون برميل يوميا قائلا "أعتقد أن من غير المنصف أن أعطى أرقاما فى الوقت الحالي."

كان الوزير العمانى يتحدث فى أبوظبى حيث تجتمع لجنة مراقبة سوق النفط اليوم بحضور السعودية وروسيا أكبر مصدرين للخام فى العالم ، مشيرا الى أن هناك حاجة إلى توافق آراء" ، مشددا على ضرورة موافقة روسيا غير العضو فى أوبك على أى قرار.،وسلطنة عمان هى الأخرى غير عضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول ، فيما  تبحث السعودية مقترحا لخفض إنتاج النفط بما يصل إلى مليون برميل يوميا من جانب أوبك وحلفائها، حسبما أبلغ مصدران قريبان من المناقشات رويترز اليوم.

 

 


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