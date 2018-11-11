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وزير المالية من البرلمان: قريبا ضريبة إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:26 م
وزير المالية من البرلمان: قريبا ضريبة إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى محمد معيط وزير المالية
كتب عبد اللطيف صبح
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تعمل الآن على إعداد قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، لافتا إلى أن القانون الحالى يتم العمل به منذ عام 1973 وأصبح لا يلبى طموحات الدولة.
 
 
وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، أنه سيتم التقدم مشروع قانون الجمارك الجديد للبرلمان خلال الأسابيع القادمة، موضحا أن القانون الحالى يتم العمل به منذ عام 1963 ولم يصبح أداة فعالة للتحرك السريع فى مجال التجارة الدولية وحماية الأمن القومى المصرى.
 
 
وأوضح وزير المالية، أن هناك خطة متكاملة لتطوير منظومة الجمارك بكل محاورها وضمنها القانون، لافتا إلى أن القانون الجديد يصل مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد أن انتهى قسم التشريع بوزارة العدل من مراجعته.
 
 
 
وفى مجال الضرائب قال معيط، إن الوزارة لديها خطة طموحة ومشروعات قوانين، منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل للتسهيل والإسراع، ومشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.
 
 
 
وأضاف وزير المالية، أن الضريبة العقارية بها تحد كبير فى الفكر والفلسفة، لافتا إلى أن التطبيق كان أمر صعب، قائلا "وانتهينا إلى مجموعة من التعديلات والرئيس السيسى وجه يإحداث تغيير على فكر الضريبة والاستفادة من التجارب السابقة، بالإضافة إلى تطوير المقرات وميكنة المنظومة".

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