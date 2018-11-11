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وزير المالية: التعريفة الجمركية الجديدة أبقت على 80% من الأسعار الحالية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:39 م
وزير المالية: التعريفة الجمركية الجديدة أبقت على 80% من الأسعار الحالية الدكتور محمد معيط
كتب عبد اللطيف صبح
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أهم ما استندت إليه الحكومة عند وضع التعريفة الجمركية الجديدة هو الحفاظ على استقرار قرابة الـ80% من الموجود حاليا وإدخال تعديلات على الـ20% المتبقية.
 
وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، بشأن إصدار التعريفة الجمركية، "مصر تحتاج إلى استقرار مالى واقتصادى، وأكبر تحد أمام الدولة هو خلق فرص عمل جديدة، وهذه الفرص لن  تأتى إلا بالاستثمارات والمشروعات والمصانع".
 
وأوضح، أن تشجيع السيارات التى تعمل الكهرباء يأتى بإعفائها من الجمارك، لافتا إلى أن قرار التعريفة الجمركية الجديد نص على إنشاء المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية، ويضم عددا من الوزراء المعنيين.

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المالية

المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية




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