وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى السلامة والصحة المهنية بحقل ظهر ببورسعيد.. صور

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأيمن قطامش مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ملتقى السلامة والصحة المهنية، بشركة بلاعيم للبترول فى موقع حقل ظهر بمحافظة بورسعيد.

وقال وزير القوى العاملة، خلال الملتقى، أن مصر سوف تبنى بأيدى أولادها، مطالبًا العمال بزيادة الإنتاج، واختصار زمن برنامج أى عمل لزيادة الإنتاجية لأنه فى مصحلة الاقتصادى المصرى، مشيرًا إلى أنه مطلوب أن يكون لدينا اقتصاد مصرى قوى.

وأضاف محمد سعفان، "علينا جميعًا أن نعمل بإخلاص والمرحلة الماضية، تأثر المواطن المصرى تأثرًا سلبيًا كبيرًا بكل القرارات الصعبة، وخلال هذه المرحلة علينا أن نرفع من شأن الاقتصاد المصرى، والدولة المصرية التى تمثل الوطن، وأن نحدث طفرة ونهضة اقتصادية كبيرة لأنه سوف يكون له مردود كبير لأحفادنا وللأجيال القادمة.

كان محافظ بورسعيد، قد استقبل وزير القوى العاملة، صباح اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، قبل أن ينتقل به إلى شركة بلاعيم للبترول لافتتاح ملتقى السلامة والصحة المهنية، وعقب انتهاء الملتقى توجه وزير القوى العاملة والوفد المرافق له مقر حقل "ظهر"، ومن المقرر أن يستمع الوزير لشرح من مدير الحقول للتعريف بحقل ظهر.























































