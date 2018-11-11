وزير القوى العاملة يفتتح اليوم ملتقى للسلامة المهنية بحقل "ظهر" فى بورسعيد

كتب محمود راغب

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الأحد، ملتقى السلامة والصحة المهنية، وذلك بموقع حقل ظهر بشركة بلاعيم للبترول.

ومن المقرر، أن يلتقى سعفان، عددا من العاملين، ويقوم بزيارة ميدانية داخل الموقع، ويستمع لشرح من مدير الحقول للتعريف بحقل ظهر، بحضور أيمن قطامش مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وشدد الوزير على أهمية السلامة والصحة المهنية، والدور الذى تلعبه من أجل توفير بيئة عمل أمنة وخالية من المخاطر لكل عامل، فضلا عن أن رسالة وزارة القوى العاملة فى هذا المجال تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة، ونشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة وتأمين بيئة العمل، وتضمين خدمات السلامة والصحة المهنية فى إدارة المشروعات التنموية والأنشطة الاقتصادية البترولية التى نحن بصددها اليوم من خلال الملتقى، بهدف تقييم مخاطر وخطة الطوارئ بالحقل، وتنمية المهارات الفنية والعلمية لجهاز السلامة به، فضلا عن رفع كفاءة العاملين.

وقال الوزير، إن دور الوزارة ليس دورا رقابيا فقط لاكتشاف المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، ولكن دورنا -أيضا- هو رفع الوعى الوقائى بمقتضيات السلامة والصحة المهنية للعمال، من خلال الندوات وأسابيع السلامة والصحة المهنية والملتقيات التي نحن بصددها الآن.