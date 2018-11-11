وزير الطاقة السعودى: لن نضمن سعر محدد للنفط

رويترز

قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح إنه من المأمول تحقيق توافق آراء فى فيينا الشهر القادم للبت فى اتخاذ إجراء حول انتاج النفط، موضحا أن سوق النفط تتلقى إمدادات ملائمة

وأضاف، فى تصريحات اليوم الأحد، أن الإعفاءات التي منحتها واشنطن قلبت رد فعل السوق من طرف إلى آخر، مشددا على أن المملكة ستبذل جهود كبيرة لاستعادة التوازن فى الأسواق.

واستطرد الفالح "لن نضمن أبدا سعرا محددا. ستكون هناك تقلبات في أسعار النفط والمخزونات. ولن نبالغ في رد الفعل بناء على بيانات أسبوعية."

وأوضح الوزير السعودى أن المناقشات حول خفض الانتاج لم تبدأ بعد، موضحا أن روسيا يمكنها إبداء مرونة أكبر فيما يتعلق بإنتاج النفط بناء على وضع السوق فى المرحلة المقبلة.