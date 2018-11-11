video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير السكن الجزائرى: إنشاء جامع الجزائر الأعظم يتم وفق المواعيد المقررة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:00 ص
وزير السكن الجزائرى: إنشاء جامع الجزائر الأعظم يتم وفق المواعيد المقررة عبد الوحيد طمار وزير السكن والعمران والمدينة الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/
إضافة تعليق

قال وزير السكن والعمران والمدينة الجزائرى عبد الوحيد طمار، السبت، إن أعمال بناء جامع الجزائر الأعظم تسير وفقا للمواعيد المحددة.

وأضاف طمار - خلال زيارته للجامع برفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى محمد عيسى، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف الفلسطينى يوسف إدعيس - أن وتيرة أعمال البناء تتم وفق وتيرة جيدة.

ويعتبر جامع الجزائر الذى سيتم تسليمه نهاية 2018 أكبر مسجد فى إفريقيا، والثالث فى العالم، بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوى الشريف فى المدينة المنورة، وبدأ إنشائه فى 2012 وتشرف عليه المؤسسة الصينية "سى اى اس او سي".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية فى الجزائر وتوقيف 45 شخصًا

وزير السكن الجزائرى

الجزائر

أخبار الجزائر

جامع الجزائر الأعظم




لا تفوتك
مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة