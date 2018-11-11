وزير السكن الجزائرى: إنشاء جامع الجزائر الأعظم يتم وفق المواعيد المقررة

الجزائر /أ ش أ/

قال وزير السكن والعمران والمدينة الجزائرى عبد الوحيد طمار، السبت، إن أعمال بناء جامع الجزائر الأعظم تسير وفقا للمواعيد المحددة.

وأضاف طمار - خلال زيارته للجامع برفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى محمد عيسى، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف الفلسطينى يوسف إدعيس - أن وتيرة أعمال البناء تتم وفق وتيرة جيدة.

ويعتبر جامع الجزائر الذى سيتم تسليمه نهاية 2018 أكبر مسجد فى إفريقيا، والثالث فى العالم، بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوى الشريف فى المدينة المنورة، وبدأ إنشائه فى 2012 وتشرف عليه المؤسسة الصينية "سى اى اس او سي".