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وزير الزراعة يشكل لجنة للإشراف على عمليات تسويق القطن التجارى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:11 م
وزير الزراعة يشكل لجنة للإشراف على عمليات تسويق القطن التجارى الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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قرر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، للإشراف على عمليات تسويق الأقطان التجارى للموسم الحالى.
 
ووفقاً للقرار الوزارى الذى حمل رقم 1579 لسنة 2018، تضم اللجنة فى عضويتها كل من وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، مدير معهد بحوث القطن، مدير مركز الزراعات التعاقدية، ورئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، فضلاً عن رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى.
 
وتضم اللجنة أيضاً: رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، ورئيس الجمعية العامة للأراضى المستصلحة.
 
 

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