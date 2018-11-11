وزير الدفاع البريطانى يوبخ ترامب بعد تغيبه عن فاعلية عسكرية بسبب الأمطار

كتبت رباب فتحى

وبخ وزير الدفاع البريطانى توبياس إلوود، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتغيبه عن حدث تذكارى عسكرى بسبب المطر.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن غياب ترامب يأتى بعد تعرضه لانتقادات واسعة لإلغائه زيارة إلى مقبرة الجنود وأفراد مشاة البحرية الأمريكية الذين قتلوا فى الحرب العالمية الأولى فى المقبرة الأمريكية بفرنسا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال البيت الأبيض، إن عدم الحضور يرجع إلى "جدولة المواعيد والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الطقس"، التى أوقفت المروحية الرئاسية بسبب نقله إلى الموقع على بعد ساعتين بالسيارة شرق باريس.

وأوضح إلوود، المسئول كذلك عن متابعة شئون محاربى بريطانيا القدامى، "باعتبارى أحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، أشعر بالأسف لقراءة ذلك".

وأضاف الجندى السابق: " المطر أمر عادى على الجبهة الغربية. لحسن الحظ أنه لم يمنع أبطالنا الشجعان من القيام بعملهم ".