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وزير الخارجية اليمنى: على المجتمع الدولى الضغط على المليشيات للاستجابة للسلام

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:27 م
وزير الخارجية اليمنى: على المجتمع الدولى الضغط على المليشيات للاستجابة للسلام خالد اليمانى وزير الخارجية اليمنى
الرياض /أ ش أ/
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أكد وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، التزام الحكومة اليمنية بدعم جهود المبعوث الأممى والتعامل بايجابية مع دعوته لعقد دورة المشاورات القادمة قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف اليمانى حسبما اوردت وكالة الأنباء اليمنية سبأ خلال لقائه اليوم الأحد مع السفير الروسى لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين حيث بحثا تطورات العملية السياسية فى اليمن "أن على المجتمع الدولى الضغط على المليشيات الانقلابية للاستجابة لدعوات السلام وإبداء الجدية تجاه المشاورات التى ترعاها الأمم المتحدة.

من جانبه أكد السفير الروسى ثبات موقف بلاده الداعم الحكومة الشرعية، ودعم جهود المبعوث الأممى لاستئناف العملية السياسية.

 


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وزير الخارجية اليمنى

أخبار اليمن

المجتمع الدولى

المليشيات

الاستجابة للسلام




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