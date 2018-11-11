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وزير التموين: ناس عايشة فى كمبوندات وبتركب عربيات فارهة لديها بطاقات تموين

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:08 م
وزير التموين: ناس عايشة فى كمبوندات وبتركب عربيات فارهة لديها بطاقات تموين الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب عبد اللطيف صبح
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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك عمل جاد وحقيقى لتحديد مستحقى الدعم من غير المستحقين، مؤكدا أهمية تكامل قواعد البيانات بين كل الجهات والهيئات ومنها المرور والمدارس والتموين والكهرباء والضرائب والشهر العقارى، لافتا إلى أن الدخل والإنفاق من المؤشرات التى سيتم الاعتماد عليها فى تحديد مستحقى الدعم.

 

وتابع المصيلحى: "مينفعش ناس عايشة فى كمباوندات فخمة وبتركب عربيات فارهة ماعرفش أنواعها، وأصحاب شركات ويدفعون ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنويا وعندها بطاقات تموين، ودول عددهم حوالى مليون بطاقة، ولأول مرة نستطيع القول أن الدعم سيذهب لمستحقيه".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة.

 
 
 
 

 


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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

يعنى دول بيقفوا فى طابور التموين بالجمعبات عشان يا خدوا كيلو سكر ولتر زيت وكيلو مكرونه وصابونتين

😁

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

بيدور على مبرر لتقليل الدعم

كلام غير منطقى بالمرة ... مليونير هياكل من زيت التموين !!! ... هياكل من ارز ولا شاى التموين ... هيقف فى طابور التموين ...

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد هشام-محرر صحفي

الدعم والمستحقين

بصراحة لو كان هناك أغنياء لديهم بطاقات دعم تسحب منهم فوراً أولي بيها الغير قادرين أو الدعم لمستحقيه فكما قامت الدولة علي عدم الاغنياء في فواتير الكهرباء يجب أن يطبق هذا النظام في كل مايخص الدعم

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