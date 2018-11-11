وزير التموين عن رقابة الأسواق: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

كتب عبد اللطيف صبح

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحديث عن تراجع دور وزارة التموين فى الرقابة على الأسواق من خلال مباحث التموين، أمر غير صحيح على الإطلاق.

وتابع المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن بمجلس النواب، قائلا "لا يُكلف الله نفسا إلا وسعها، كل شارع فى مصر هو عبارة عن سوق، ولن أستطيع مضاعفة أعداد مفتشى التموين، وفى نفس الوقت لن نترك السوق دون رقابة، ولكن الحل الجذرى لهذه المشكلة هو وجود بنية تحتية قوية فى المحافظات من خلال إنشاء هايبر ماركت ومناطق لوجستية وغيرها من الأدوات التى تساعد وزارة التموين على القيام بدورها لضبط الأسواق".

وأوضح المصيلحى أن إنشاء ما يسمى بـ"بورصة السلع" أمر هام لكنه يحتاج إلى رؤية جيدة لهذا الأمر والاستفادة من التجارب العالمية، مشيرا إلى أن قرار التموين بوضع الأسعار على السلع مطبق بنسبة كبيرة.