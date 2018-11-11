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وزير التموين: تشكيلات عصابية تحاول سرقة الدعم من خلال بطاقات وهمية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:02 م
وزير التموين: تشكيلات عصابية تحاول سرقة الدعم من خلال بطاقات وهمية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب عبد اللطيف صبح
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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الحكومة ستنتهى بداية الشهر المقبل من وضع المعايير التى سيتم بناءً عليها تحديد مستحقى الدعم وغير المستحقين.

 

وأوضح المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، أن ذلك سيتم بالتزامن مع إجراءات تنقية البطاقات التموينية، لافتا إلى أن هناك تشكيلات عصابية تحاول سرقة الدعم من خلال بطاقات لأشخاص وهميين وبالفعل تم القبض على بعضهم وإحالتهم للمحاكمة.

 

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك لجنة حكومية تم تشكيلها لوضع خريطة للحاصلات الزراعية، لتفادى تكرار الأزمات التى حدثت الفترة الماضية.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

طيب...ما تحول الدعم العينى الى دعم نقدى..للمستحقين...وسيكون الفساد بهذه المنظومه = صفر

😎😁😁😁😁😁😀😀..يعنى اعطى لكل مستحق للدعم ال ٥٠ جنيه...وتقضى لى فساد البطاقات....

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