وزير التعليم للنواب: مشروع التطوير يرسم مستقبل مصر خلال 13 عاما مقبلة

كتب محمد مجدى السيسى

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن دعم مجلس النواب لمشروع تطوير التعليم مهم جداً، وإنه ليس مشروع الوزارة، ولكنه مشروع 13 سنة مقبلة من تاريخ مصر، متابعاً:" لن نتحرك بدون إيمان مشترك، كلنا هنتعب شوية علشان نوصل، سعداء بخدمتنا لـ 2 مليون ونصف طالب، وسعداء بالـ 150 ألف معلم، كرمنا اللى قدرنا نكتشفهم، وعاملين مسابقة لاكتشاف أفضل مدرس وأفضل مدرسة ومديرية وهكذا".

وأضاف "شوقى" في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة تعديل بقانون التعليم، أن التعديل البسيط فى القانون الحالى يمس نص مليون معلم، مواصلاً فى كلمته للنواب: " هيبقوا سعداء لو وافقتوا عن التعديل النابع من البرلمان، تعديل قانون التعليم الحالي إلى قانون جديد هيكون من أكبر المنتجات المهمة التى تضعها مصر، الناس خايفة ولكن لو شفتوا النهاردة فصل الكى جى تو من الناحية العلمية، المنهج فيه تقدم وأعتقد إن المستقبل أفضل".

ويناقش مجلس النواب، الآن خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويستهدف المشروع تحقيق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم ويحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة.