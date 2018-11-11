وزير التعليم العالى يبحث إجراءات إنشاء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية

وائل ربيعى

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الأحد، وفدًا ألمانيًا برئاسة الدكتور راينهولد لوكر ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية؛ لبحث الإجراءات التنفيذية لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لنتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال شهر أكتوبر الماضى، بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء أكد الدكتور خالد عبد الغفار، إلى اهتمام القيادة السياسية بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة فى إطار العلاقات المثمرة والبناءة التى تربط بين مصر ومختلف دول العالم؛ بهدف النهوض بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا فى مصر بما يتناسب مع التطورات العالمية بمختلف المجالات والتخصصات العلمية، وإعداد خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.

وأشار الوزير إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية ألمانيا الإتحادية ؛ بهدف إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية تقوم على أساس البحث العلمى والتطبيق العملى للعلوم المتقدمة، وتمنح درجات أكاديمية (بكالوريوس وكل درجات الدراسات العليا بأنواعها)، موضحاً أن شروط القبول ستكون نفس الشروط المتبعة فى الجامعات الأم ويطبق نفس الوضع على شهادات التخرج منها.

كما بحث الجانبان الإجراءات التنفيذية لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة فى ظل الزيارة التى سيقوم بها الوفد الألمانى للعاصمة الإدارية لتحديد موقع إنشاء الجامعة؛ للوقوف على مدى إمكانية بدء الدراسة خلال الفترة المقبلة فى عدد من التخصصات العلمية وهى: (الهندسة، والعمارة، والمعلوماتية، وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، و تكنولوجيا الإنتاج، والعلوم الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية ، وتكنولوجيا صناعة الغذاء، والسياحة، والتصميم، والترميم، وتكنولوجيا صناعة الدواء).

ومن جانبه أكد الوفد الألمانى حرصه على تفعيل المزيد من أوجه التعاون مع مصر، مستعرضاً بعض تجارب التعاون الناجحة مع مصر وخاصة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والمنح الدراسية.

حضر اللقاء د. محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات الدولية، ود. محمد الطيب معاون الوزير للشئون الفنية.

جدير بالذكر أن اتحاد الجامعات التطبيقية (UAS7 e.V) يضم سبع جامعات وهي: (الجامعة التطبيقية للاقتصاد والقانون – برلين، الجامعة التطبيقية – بريمن، جامعة العلوم التطبيقية – هامبورج، الجامعة التكنولوجية – كولونيا،الجامعة التطبيقية – ميونيخ، الجامعة التطبيقية – مونستر ، الجامعة التطبيقية – أوسنابروك).