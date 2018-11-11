وزير البترول يتفقد أعمال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالجيزة

كتب ــ أحمد أبو حجر

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمدينة طناش - أوسيم بمحافظة الجيزة، وذلك فى إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى لمختلف المدن والقرى بمحافظات الجمهورية والذى تتبناه الدولة لإحلاله محل البوتاجاز للتيسير على المواطنين وتقديم خدمة حضارية لا تحتاج إلى جهد أو عناء.

وأوضح الملا خلال متابعته ومرافقيه لتنفيذ أعمال مد الشبكات الأرضية وأعمال التركيبات الخارجية والداخلية لتوصيل الغاز إلى منازل مدينة طناش - أوسيم بالجيزة، أن قيام قطاع البترول بتوصيل الغاز الطبيعى إلى مختلف مدن وقرى محافظات مصر يؤكد على مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الوطن والتيسير عليهم وتقديم خدمة متميزة لهم، وأصبحت بداية تشغيله فى أى منطقة بشرى سارة لأهالى المنطقة، مشيراً إلى أنه من المستهدف توصيل الغاز إلى حوالى 35 ألف وحدة سكنية بمناطق أوسيم وغرب البراجيل والكوم الأحمر وطناش.

وأكد وزير البترول على أهمية سرعة تعاقد المواطنين لتوصيل الغاز الطبيعى لمنازلهم للاستفادة من المبادرة التى أطلقتها الوزارة لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات بدون مقدم أو فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ساهمت فى زيادة معدل إقبال المواطنين على التعاقد لتوصيل الغاز فى المناطق المستفيدة والجاهزة لتوصيل الغاز الطبيعى لها.

وخلال الزيارة قام وزير البترول بتفقد أعمال توصيل الغاز لمدينة طناش - أوسيم، حيث استمع إلى شرح من المهندس أحمد الحاجرى المدير التنفيذى بشركة أوفرسيز للغاز المنفذة للمشروع حيث أوضح أن الشركة قامت بتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق بولاق والوراق والبراجيل بمحافظة الجيزة لحوالى 485 ألف عميل، وأن الشركة تقوم حالياً بأعمال توصيل الغاز لمناطق الوراق، أوسيم، برطس، الكوم الأحمر، طناش، شنبارى، سقيل، القراطين، غرب البراجيل، كفر حكيم، كوم برة، المناشى، ذات الكوم، الحسانين، بهرمس، برقاش، منشية رضوان، المنصورية، بولاق الدكرور، وناهيا، وأبو رواش بمحافظة الجيزة.

وأوضح أن مدينة طناش - أوسيم بها حوالى 10 آلاف عميل صالح للتوصيل، ويتم تغذيتهم من مخرج محطة الكوم الأحمر حيث تم استكمال تنفيذ شبكات ضغط 7 بار بطول حوالى 3.5 كيلومتر.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن ارتفع ليصل إلى حوالى 9.2 مليون وحدة سكنية.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال واللواء طارق عبد العظيم رئيس حى الوراق.



وزير البترول خلال تفقد أعمال مد الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز



وزير البترول بمقر تعاقد المواطنين على توصيل الغاز2



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