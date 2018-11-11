وزيرة الهجرة: لن نستطيع إلغاء نظام الكفيل وعلينا التأكد من ضمانات عقود العمل

كتب محمد مجدى السيسى

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن مصر لن تتمكن من إلغاء نظام الكفيل الذى تطبقه عدد من الدول العربية على العمال، مضيفة: " هذه نظم مملكة لا نستطيع إلغاءها، لكن فى الوقت نفسه علينا التأكد من الضمانات قبل التصديق على عقود العمل من مكاتب القوى العاملة "الشرعية"، لأن فيه عقود عمل بيضاء لا تذكر أى شروط أو ساعات العمل أو أجازات أو أى حقوق أخرى".

وأضافت "مكرم" فى كلمتها خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب المنعقد اليوم الأحد برئاسة النائب كريم درويش، أنه لابد أن تكون الحقوق والواجبات واضحة، مواصلة: "ولما أسافر لازم احترم القوانين وساعات العمل وأحترم الكفيل نفسه، أنت طالع تكسب لقمة عيشك لو حصل سوء تفاهم ولك حق توجه للسفارة ولا داعى للتوجه لوسائل الإعلام، الكفيل موجود ونرضى بيه كعمال لكن لابد أن يكون عندى من الادوات ما يٌفهمنى حقوقى وواجباتى وثقافة كل بلد".