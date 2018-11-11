وزيرة الهجرة تحذر من التنمر تجاه لهجة الأطفال المصريين العائدين من الخارج

كتب محمد مجدى السيسى

أشادت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالدور الهام الذى تقوم به مبادرة "اتكلم مصري" في التواصل مع الجيل الثاني من المصريين في الخارج، وما تقوم به من تنظيم معكسرات مشتركة تجمع بين المصريين في الخارج وأبناء الشهداء، لافتة إلى أن ذلك التواصل خطوة في دائرة توضيح الشائعات التي تُثار بين الحين والآخر.

وأضافت "مكرم" في كلمتها خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ورداً على سؤال النائبة ميرفت ألكسان بشأن الشائعات، بقولها "هذا دورنا مع شباب الجيل الثاني والثالث من المهاجرين"، مستنكرة ظاهرة التنمر التي يتعرض لها الأطفال العائدين من الخارج بعد مضي وقت طويل"، وتابعت: "مبيعرفوش يتكلموا باللهجة العامية ودا بيعرضهم للتنمر".

وأكدت أن الوزراة أنتجت أفلام كرتون لنشر اللهجة المصرية بين أبناء المصرييين في الخارج وتتضمن أيضا معلومات عن مصر مثل العاصمة الإدارية، وتفريعة قناة السويس، وحرب أكتوبر، وقالت: "هذه مبادرة هوية مصرية ووطنية لكسر الحاجز".