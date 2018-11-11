وزيرة السياحة تلتقى عميد كلية السياسات العامة بجامعة لندن للاقتصاد

كتبت أمال رسلان

دعت جامعة لندن للاقتصاد London School of Economics الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الى جلسة نقاشية حضرها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين عرضت خلالها برنامج النهوض بقطاع السياحة في مصر وآليات تطويره وتنميته، والآفاق المستقبلية للسياحة المصرية في ضوء المتغيرات العالمية المستمرة، خلال زيارتها للعاصمة البريطانية لندن لحضور بورصة لندن الدولية للسياحة والتي انعقدت خلال الفترة من ٥-٧ نوفمبر الجارى، وأدار هذه الجلسة الدكتور اريك بيرجلوف رئيس معهد الشئون الدولية بالجامعة.

وحضر الجلسة الدكتور تيّم بيسلى أستاذ التنمية الاقتصادية بالجامعة، والدكتورة بيروسكا ناجي موكاسي بالمعهد، والدكتورة باربرا رامبوسك رئيس البنك الاوروبي للإصلاح والتنمية، والدكتورة ڤاليريا جانتاروڤا المحافظ السابق للبنك الوطني بأوكرانيا، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين المصريين .

وفِي سياق متصل التقت الدكتورة رانيا المشاط بالدكتور أندريا ڤيلاسكو Andreas Velasco عميد كلية السياسات العامة بجامعة لندن الاقتصادية London School of Economics ، الاقتصادي الشهير المتخصص في السياسة النقدية والوزير السابق للمالية في دولة تشيلى، في حضور الدكتور ايريك بيرجلوف رئيس معهد الشئون الدولية بالجامعة.

تناول الاجتماع بحث سبل التعاون مع الكلية والاستفادة من الدراسات الخاصة بقطاع السياحة والتي قام بها عدد من المتخصصين من أساتذة الكلية، خاصة الدراسة الحديثة التى قام بها الدكتور تيّم بيسلي أستاذ التنمية الاقتصادية بالجامعة حول العلاقة بين الإعلام والأمن وتأثيرهما على التنمية الاقتصادية خاصة في مجال السياحة، كما تناول الاجتماع الدور الحيوي لقطاع السياحة في اقتصاديات الدول.

تبادل الطرفان الحديث عن تأثير ما يكتب في الاعلام وفِي وسائل التواصل الاجتماعي على حركة السياحة العالمية، وكيفية تأثير الأسلوب الذي يتم تناول الاخبار به على قرار السفر لدى السائح، خاصة الاخبار التي تتعلق بالأمن.

وتم استعراض جوانب من الدراسة التي تناولت تأثير الأحداث التي تتعلق بالجوانب الأمنية على التنمية الاقتصادية في الدول المختلفة مع التركيز على قطاع السياحة، حيث تم دراسة تأثير ما يكتب في وسائل الاعلام من اخبار سلبية في الدول على اعداد السياحة الوافدة اليها، ووجدت الدراسة تأثيرا مباشرا لهذه الاخبار على أعداد السياحة الوافدة.

كما تطرق الحديث الى الدور المنوط بالقائمين على السياحة في الدول لمجابهة الأخبار السلبية ونشر اخبار إيجابية لتحسين الصورة الذهنية لدولهم في الخارج.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء الى التحديات التي واجهتها السياحة في مصر، وقالت أن مصر نجحت في مواجهة حملات إعلامية موجهة من جهات بعينها استهدفت النيل منها، واستطاعت أن تتغلب عليها وعملت على تحسين الصورة الذهنية لها في الخارج.

وأشارت الى أن برنامج الاصلاح الهيكلي الذي تقوم به الوزارة الآن للنهوض بقطاع السياحة يهدف الى زيادة تنافسية القطاع ليكون أكثر قدرة على امتصاص اية صدمات قد تواجهه، ومنها الأخبار السلبية التي يتم تناولها أحيانا في الاعلام العالمي والتي قد تؤثر على السياحة الوافدة الى مصر.

وفِي هذا الإطار تم الاتفاق بين الجانبين على كيفية الاستفادة من بعض جوانب الدراسة الخاصة بالعلاقة بين الإعلام والأمن وتأثيرهما على السياحة في وضع تصور لكيفية مجابهة هذه النوعية من الاخبار والتغلب على تأثيرها السلبي.







