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وزيرا الاستثمار والمالية يفتتحان المؤتمر العلمى الدولى الأول لريادة الأعمال

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:54 م
وزيرا الاستثمار والمالية يفتتحان المؤتمر العلمى الدولى الأول لريادة الأعمال سحر نصر وزيرة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم
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افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، صباح اليوم الأحد ، المؤتمر العلمى الدولى الأول لكلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذى عقد تحت عنوان "ريادة الأعمال والتنمية الاجتماعية الاقتصادية..تمكين المرأة وتوظيف الشباب"، بحضور خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد حسن العزازى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عمر أبو دوح، عميد كلية الادارة والاقتصاد ونظم المعلومات بالجامعة، والدكتورة زينب الجوادى، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومقررة المؤتمر.

وتتمثل أهداف المؤتمر فى نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات وخريجيها ورعاية أفكار رواد ورائدات الاعمال، وابراز دور حاضنات الأعمال الجامعية فى تنمية ريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تمكين المرأة وتوظيف الشباب لتعزيز التنمية الاقتصادية الاجتماعية فى كافة قطاعات الإقتصاد القومى.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية هذا المؤتمر الذى ينعقد بالتزامن مع الاسبوع العالمى لريادة الأعمال، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد خاصة المجموعة الاقتصادية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتمكين الشباب والمرأة وليكون هناك منظومة متكاملة من أجل دعم رواد الأعمال.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تركز على 3 محاور رئيسية هم اطار داعم ومحفظ لريادة الأعمال، وتحويل احلام الشباب إلى واقع، والفكرة إلى مشروع على ارض الواقع، لذلك جاءت مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشركات الناشئة، والتى جاءت من خلال اللقاءات مع الشباب والاستماع إلى افكارهم والتحديات التى تواجههم، حيث أن المبادرة مبنية على الشراكة مع رواد الاعمال ودعمهم بنسبة 100 % وبتمويل يصل إلى 500 الف جنيه، اضافة إلى رواد الاعمال من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية.

وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار ينص على دعم ريادة الاعمال ويتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين تصل إلى 50 % من التكلفة الاستثمارية، لافتة إلى أنه يتم الوصول الى الشباب فى محافظتهم من خلال فكرتك شركتك التى تجوب أنحاء الجمهورية.

ودعا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الشباب إلى الابداع والخروج من إطار النمطية والاخلاص ليكونوا قادة، موضحا أن المجتمع المصرى معظمه من الشباب وهو ما يجعل الحكومة أن تتعامل مع ذلك، ونراه من خلال رؤية السيد الرئيس فى تمكين الشباب وتنظيم مؤتمرات الشباب، مؤكدا انه لاول مرة نرى في مصر 8 وزيرات في الحكومة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في التسهيل علي المستثمرين.

وأوضحت الدكتورة زينب الجوادى، مقررة المؤتمر، أن المؤتمر يستهدف المثلث الذهبى لتمكين المرأة والشباب وتوظيف الشباب من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والارتفاع بالمستويات الاقتصادية للمجتمعات.

وأشار الدكتور محمد عمر أبو دوح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات بالجامعة، إلى أن التنمية الاقتصادية تتحقق بحياة صحية ومستوى معيشة يليق بالبشر، موضحا أن الشباب يمثلون 65 % من عدد سكان مصر، مؤكدا أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تهدف لتكون حاضنة لريادة الاعمال.

وذكر الدكتور محمد حسن العزازى، رئيس الجامعة، أن المؤتمر يناقش العديد من الابحاث المتعلقة بريادة الاعمال، ويهدف لتمكين الشباب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن لدى الوزيرة خبرة كبيرة فى مجال ريادة الاعمال، وقامت بالذهاب لرواد الاعمال من خلال مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشركات الناشئة، مقدما شكره للوزيرة على هذه المبادرة.

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