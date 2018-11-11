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وزارة المالية تطرح اليوم 18.2 مليار جنيه فى صورة أذون خزانة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:00 ص
وزارة المالية تطرح اليوم 18.2 مليار جنيه فى صورة أذون خزانة الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18.2 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 9.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
 
 
 

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