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وزارة الشباب تطرح استمارة المشاركة في "مدرسة إفريقيا الصيفية ٢٠٦٣ "

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:36 م
وزارة الشباب تطرح استمارة المشاركة في "مدرسة إفريقيا الصيفية ٢٠٦٣ " اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة
كتب رامى ناجى
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تطرح وزارة الشباب والرياضة استمارة المشاركة فى فعاليات "مدرسة إفريقيا الصيفية ٢٠٦٣" فى الفترة من 20 حتى 30 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من برنامج الوعى الإفريقي، والتى تعد أول مدرسة غير نظامية تهدف لإعداد كوادر شبابية من محافظات الجمهورية والطلاب الأفارقة الناشطين، تماشيًا مع الإعداد لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى ٢٠١٩.
 
وتستند رؤية وأهداف المدرسة الإفريقية على ثلاثة مستويات وهى رؤية مصر2030 على المستوى الوطنى وأجندة الاتحاد الإفريقى 2063 على المستوى القاري، وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ على المستوى الأممي، وتناقش المدرسة عددًا من القضايا الإفريقية بين الأوساط الشبابية فى شكل تعليمى تفاعلى لأول مرة، ويشارك فى فعاليات البرنامج أبرز الدبلوماسيين والأكاديميين المصريين والمتخصصن من مختلف الدول الإفريقية بالمشاركة مع السكرتارية التنفيذية لبرنامج آلية مراجعة النظراء بجنوب إفريقيا. 
 
وتدعو الوزارة إلى مزيد من المشاركات من أبنائنا من المحافظات الحدودية والقرى الأكثر فقرًا فى إطار أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠، نحو تقليص ألفجوة الجغرافية، وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية.
 
ويمكنكم المشاركة فى مدرسة إفريقيا الصيفية من خلال ملىء البيانات المطلوبة فى الاستمارة المرفقة علما بأن أخر موعد للتقديم يوم الخميس القادم الموافق 15 نوفمبر 2018 .
 
تطرح وزارة الشباب والرياضة استمارة المشاركة فى فعاليات "مدرسة إفريقيا الصيفية ٢٠٦٣" فى الفترة من 20 حتى 30 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من برنامج الوعى الإفريقي، والتى تعد أول مدرسة غير نظامية تهدف لإعداد كوادر شبابية من محافظات الجمهورية والطلاب الأفارقة الناشطين، تماشيًا مع الإعداد لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى ٢٠١٩.
 
وتستند رؤية وأهداف المدرسة الإفريقية على ثلاثة مستويات وهى رؤية مصر2030 على المستوى الوطنى وأجندة الاتحاد الإفريقى 2063 على المستوى القاري، وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ على المستوى الأممي، وتناقش المدرسة عددًا من القضايا الإفريقية بين الأوساط الشبابية فى شكل تعليمى تفاعلى لأول مرة، ويشارك فى فعاليات البرنامج أبرز الدبلوماسيين والأكاديميين المصريين والمتخصصن من مختلف الدول الإفريقية بالمشاركة مع السكرتارية التنفيذية لبرنامج آلية مراجعة النظراء بجنوب إفريقيا. 
 
وتدعو الوزارة إلى مزيد من المشاركات من أبنائنا من المحافظات الحدودية والقرى الأكثر فقرًا فى إطار أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠، نحو تقليص ألفجوة الجغرافية، وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية.
 
ويمكنكم المشاركة فى مدرسة إفريقيا الصيفية من خلال ملىء البيانات المطلوبة فى الاستمارة المرفقة علما بأن أخر موعد للتقديم يوم الخميس القادم الموافق 15 نوفمبر 2018 .
 

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