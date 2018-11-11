video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الخارجية تتابع التحقيقات فى الاعتداء بالضرب على مصرية بالكويت

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:37 م
وزارة الخارجية تتابع التحقيقات فى الاعتداء بالضرب على مصرية بالكويت وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

فى إطار متابعة وزارة الخارجية لأحوال المواطنين المصريين فى الخارج، تبين انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تظهر به مواطنة مصرية تفيد بتعرضها هى وطفلها للاعتداء بالضرب من قبل سيدات كويتيات.

 

وصرح السفير خالد يسرى رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأن وزارة الخارجية كلفت على الفور القنصلية المصرية فى الكويت بالتواصل مع صاحبة الفيديو المواطنة فاطمة عزيز، حيث قامت القنصلية باستقبالها وزوجها لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم اللازمين، وأكدت لها على متابعة الواقعة مع السلطات الكويتية بشأن التحقيقات الجارية فى هذا الصدد.  


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ممثل مصر الفائز بملتقى الكويت: نهدى فوزنا للرئيس السيسى لدعمه للشباب

الرئيس العراقى يتوجه إلى الكويت فى أول جولة خليجية وإقليمية بعد انتخابه

اخبار مصر

الخارجيه

مواطنة مصرية بالكويت

اخبار الكويت

اخر اخبار الكويت

اخر اخبار مصر

وزاره الخارجيه




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد عيد

يجب سماع الطرفين ومحاسبة المخطأ

يجب توضيح اولا هل السيدة ولبنها كانوا يسيرون في منطقة الدراجات ام المشاه..وهل دخل الطفل دون قصد لمنطقة الدراجات ؟ وماذا كان رد فعل السيدة المصرية؟...هل قامت بالسب للكويتيات ؟....طبعا لا احد يؤيد الاهانة ولكن يجب سماع الطرفين ومحاسبة المخطأ....المصريين لهم سلوكيات سيئة في كل مكان..وفعلا نراهم في الخليج والسعودية وحتي اوروبا يطلقون ابنائهم بلا رقيب يفعلون ما يشائون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة