وزارة الخارجية تتابع التحقيقات فى الاعتداء بالضرب على مصرية بالكويت

كتب : أحمد جمعة

فى إطار متابعة وزارة الخارجية لأحوال المواطنين المصريين فى الخارج، تبين انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تظهر به مواطنة مصرية تفيد بتعرضها هى وطفلها للاعتداء بالضرب من قبل سيدات كويتيات.

وصرح السفير خالد يسرى رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأن وزارة الخارجية كلفت على الفور القنصلية المصرية فى الكويت بالتواصل مع صاحبة الفيديو المواطنة فاطمة عزيز، حيث قامت القنصلية باستقبالها وزوجها لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم اللازمين، وأكدت لها على متابعة الواقعة مع السلطات الكويتية بشأن التحقيقات الجارية فى هذا الصدد.