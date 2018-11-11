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نيجيريا تعين خامس قائد فى أقل من عامين لمحاربة بوكو حرام

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:04 ص
نيجيريا تعين خامس قائد فى أقل من عامين لمحاربة بوكو حرام محمد بخارى رئيس نيجيريا
مايدوجورى (رويترز)
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قال الجيش فى نيجيريا، السبت، إن البلاد عينت خامس قائد فى أقل من عامين لقيادة محاربة جماعة بوكو حرام، فى خطوة تقول مصادر عسكرية إنها مرتبطة باستمرار هجمات المتشددين.

وقد تضر الهجمات بفرص الرئيس محمد بخارى فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى فى فبراير 2019. وتعهد بخارى خلال حملته الانتخابية فى 2015 بالقضاء على التمرد، لكن الصراع يدخل عامه العاشر بهجمات بوكو حرام فضلا عن هجمات تنظيم داعش فى غرب أفريقيا.

وقال الجيش فى بيان بالبريد الإلكترونى إن الميجر جنرال بنسون أكينرويو حل محل الميجر جنرال آبا ديكو فى قيادة مكافحة بوكو حرام، وتم نقل ديكو إلى وزارة الشؤون العسكرية المدنية لتولى منصب رئيس الشؤون العسكرية المدنية.

وقال مسؤولان عسكريان طلبا عدم نشر اسميهما إن الخطوة جاءت بسبب هجمات المتشددين فى الآونة الأخيرة، ومنذ أن تولى ديكو موقعه فى يوليو قتل عشرات من القوات النيجيرية فى معارك مع المتشددين. 

 

 


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