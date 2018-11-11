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نوفاك: تخمة معروض النفط فى الأشهر المقبلة ترجع لعوامل موسمية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:56 م
نوفاك: تخمة معروض النفط فى الأشهر المقبلة ترجع لعوامل موسمية وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
رويترز
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أشارت روسيا اليوم الأحد إلى أنها لا تعتقد أن سوق النفط تواجه تخمة معروض خطيرة العام القادم وذلك بخلاف رأى السعودية أكبر منتج فى أوبك.

وأبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الصحفيين أن السوق ربما تواجه تخمة معروض محددة ترجع إلى عوامل موسمية في الأشهر القليلة المقبلة لكنها ستكون متوازنة بحلول 2019 بل وقد يتجاوز الطلب العرض.

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن أوبك قد تحتاج إلى خفض الإنتاج لأن أسواق النفط قد تشهد تخمة معروض من جديد في العام القادم.

 

 


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