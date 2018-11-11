ننشر النتيجة النهائية لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

كتب - أمين صالح

أعلنت اللجنة النشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد عن نتائج الانتخابات منذ قليل ، حيث تشكلت الجمعية العمومية من 5774 عضوا منهم 3493 عضوا بنسبة حضور تصل إلى 60% وبلغ عدد الأصوات الباطلة 889، لتصبح الأصوات الصحيحة 2604 .

وجاءت النتائج بفوز 50 عضوا عن الهيئة العليا و5 أعضاء عن السكرتارية أسماءهم كما يلي: