video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر النتيجة النهائية لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:51 ص
ننشر النتيجة النهائية لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد انتخابات حزب الوفد - أرشيفية
كتب - أمين صالح
إضافة تعليق

أعلنت اللجنة النشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد عن نتائج الانتخابات منذ قليل ، حيث تشكلت الجمعية العمومية من 5774 عضوا منهم 3493 عضوا بنسبة حضور تصل إلى 60% وبلغ عدد الأصوات الباطلة 889، لتصبح الأصوات الصحيحة 2604 . 

وجاءت النتائج بفوز 50 عضوا عن الهيئة العليا و5 أعضاء عن السكرتارية أسماءهم كما يلي:
 
1- إبراهيم الشريف 
2- أحمد عودة.             
3- أشرف علي الدين.
5- أنور بهادر.               
6- أميمة عوض.     
7- جمال شحاته.       
8- حاتم رسلان.        
9- حسان جاويش.       
10- حسني حافظ.       
11- حسين منصور.      
12- حمدان حسين.      
13- رضا إدوارد.        
14- صفوت عبد الحميد 
15- طارق سباق.        
16- طارق تهامي.       
17- عباس حزين.          
18- عبد السلام الشيخ. 
19- عبد السند يمامة.    
20- عبد العزيز النحاس
21- عبد العظيم الباسل 
22- سليمان وهدان
23- عادل بكار
24- عصام الصباحي.
25- علاء الوشاحي.
26- وجدي زين الدين   
27- علي شعيب.      
28- عمر عبد الجواد.   
29- عيد هيكل.          
30- فيصل الجمال.      
31- كاظم فاضل.       
32-سفير نور
33- ابتهال الملاح
34- محمد الميرغني.  
35- محمد الزاهد.     
36- محمد سويلم.       
37- هاني سري الدين
38- محمد عبد العليم.   
39- محمد بركات.         
40- ياسر الهضيبي
41- محمد عبده.         
42- محمد البدري.      
43- محمد فؤاد.            
44- فؤاد بدراوي.           
45-  محمد نصر.              
47- نبيل عبد الله.           
48- هاني أباظة.            
49- محمود سيف النصر 
50- مصطفي الطويل
 وجاءت نتائج سكرتاريه الهيئة العليا كما يلي 
١- حماده بكر
٢- شيماء شحاته 
٣-عمرو عبدالباقي 
٤-ولاء النعماني
٥-محمد الاتربي

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر أسماء القريبين من الفوز فى انتخابات الهيئة العليا للوفد

الهيئة العليا لحزب الوفد

الوفد

حزب الوفد

اخبار مصر

انتخابات حزب الوفد




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

فيديو.. شاب حاول تقليد الأسطورة "بروس لى" والنتيجة صادمة

فيديو.. شاب حاول تقليد الأسطورة "بروس لى" والنتيجة صادمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة