ننشر النتيجة النهائية لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

أعلنت اللجنة النشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد عن نتائج الانتخابات منذ قليل ، حيث تشكلت الجمعية العمومية من 5774 عضوا منهم 3493 عضوا بنسبة حضور تصل إلى 60% وبلغ عدد الأصوات الباطلة 889، لتصبح الأصوات الصحيحة 2604 .
وجاءت النتائج بفوز 50 عضوا عن الهيئة العليا و5 أعضاء عن السكرتارية أسماءهم كما يلي:
1- إبراهيم الشريف
2- أحمد عودة.
3- أشرف علي الدين.
5- أنور بهادر.
6- أميمة عوض.
7- جمال شحاته.
8- حاتم رسلان.
9- حسان جاويش.
10- حسني حافظ.
11- حسين منصور.
12- حمدان حسين.
13- رضا إدوارد.
14- صفوت عبد الحميد
15- طارق سباق.
16- طارق تهامي.
17- عباس حزين.
18- عبد السلام الشيخ.
19- عبد السند يمامة.
20- عبد العزيز النحاس
21- عبد العظيم الباسل
22- سليمان وهدان
23- عادل بكار
24- عصام الصباحي.
25- علاء الوشاحي.
26- وجدي زين الدين
27- علي شعيب.
28- عمر عبد الجواد.
29- عيد هيكل.
30- فيصل الجمال.
31- كاظم فاضل.
32-سفير نور
33- ابتهال الملاح
34- محمد الميرغني.
35- محمد الزاهد.
36- محمد سويلم.
37- هاني سري الدين
38- محمد عبد العليم.
39- محمد بركات.
40- ياسر الهضيبي
41- محمد عبده.
42- محمد البدري.
43- محمد فؤاد.
44- فؤاد بدراوي.
45- محمد نصر.
47- نبيل عبد الله.
48- هاني أباظة.
49- محمود سيف النصر
50- مصطفي الطويل
وجاءت نتائج سكرتاريه الهيئة العليا كما يلي
١- حماده بكر
٢- شيماء شحاته
٣-عمرو عبدالباقي
٤-ولاء النعماني
٥-محمد الاتربي
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