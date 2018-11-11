نقيب العلميين: زيادة 60 % فى تحصيل الاشتراكات خلال العامين الماضيين

كتبت آية دعبس

قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إنه فى إطار اهتمام النقابة لزيادة قيمة المعاشات الخاصة بأعضائها، لتصل إلى 180 جنيه أو 120 على الأقل، عملت خلال الفترة الماضية على تنشيط تحصيل الاشتراكات من الأعضاء، وتحصيل المتأخرات، من خلال زيادة عدد الموظفين ومنح حافز لمن ينجح فى دورة.

وأوضح نقيب العلميين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة حققت زيادة خلال العامين الماضيين فى تحصيل الاشتراكات بحوالى 60 % زيادة فى الاشتراكات.

وأكد أن الزيادة فى تحصيل الاشتراكات مهما بلغت قيمتها، لا يمكن الاعتماد عليها لزيادة المعاشات، مشيرا إلى أن النقابة تركز على الاستثمار العقارى، وحجز أراضى فى المحافظات لإقامة مبانى خاصة بها، موضحا أن النقابة دفعت حوالى 7 مليون جنيه فى تلك المجالات، ووصلت القيمة العقارية لما تم شراؤه مؤخرا إلى حوالى 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير المبانى القديمة لزيادة القيمة الايجارية لها.