نقيب الصيادلة يتواصل مع وزيرة الصحة لبحث تداعيات قرار فتح صندوق مثائل الأدوية

تواصل الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لبحث تداعيات القرار رقم 654 لسنة 2018 ، الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء.
وكشف نقيب عام صيادلة مصر، لوزيرة الصحة، عن تخوف جموع الصيادلة من زيادة الأدوية منتهية الصلاحية بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة في عدد الأصناف، الأمر الذي سوف يقضي علي الصيدليات ، مضيفا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، طلبت مقترحات النقابة العامة بشأن القرار لبحثها ودراستها.
وكان الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، دعا مجلس النقابة العامة للصيادلة لعقد اجتماعا طارئاً، الثلاثاء ، لبحث تداعيات قرار وزيرة الصحة بتعديل سياسة تسجيل الأدوية والذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ 12 مثيلا ، كما أجرى استطلاع رأي للصيادلة، حول قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء.
وكشف الإستطلاع عن تخوف جموع الصيادلة من زيادة الاكسبير بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة في عدد الأصناف، وطالبوا بالتصدي لهذا القرار الجائر وغير المدروس لانه بهذا الشكل سوف يقضي علي الصيدليات، ودعا البعض بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد والتصعيد بكل اشكاله، كما دعا البعض الآخر بكتابة الدواء بالاسم العلمي وإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بدون شرط أو قيد، و الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، إن مجلس النقابة العامة للصيادلة اجتماعا طارئاً، بعد غد، الثلاثاء المقبل، لبحث تداعيات قرار وزيرة الصحة.
كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أصدرت قرارًا بتعديل سياسة تسجيل الأدوية والذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ 12 مثيلا.
ونص القرار على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم 425 لسنة 2015 ، وذلك في حالات محددة وهى المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق.
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