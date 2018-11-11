نقيب الزراعيين: 500 مليون جنيه متأخرات معاشات لن يمكن للنقابة سدادها

كتبت آية دعبس

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن هناك 37 شهرا متأخرات على النقابة لأعضائها من أصحاب المعاشات، بإجمالى 500 مليون جنيه، مؤكدا أن عمر المجلس الحالى والمتبقى منه عامين وعدة أشهر، سينتهى، ولن تتمكن النقابة من الاقتراب من تلك الفجوة أو سدادها، مشيرا إلى أن المبلغ كبير جدا بالنسبة لإمكانيات النقابة، وهى بالكاد تصرف الدفعات الجديدة.

وأضاف خليفة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن النقابة تبذل جهود لتحاول فقط الحفاظ على تلك الفجوة دون زيادة، مؤكدا أن سداد تلك المتأخرات يحتاج إجراء تعديلات على قانون النقابة لزيادة مواردها، لأنها لو استمرت ثابتة كما هى فلن تتمكن النقابة من إجبار أى جهة على سداد دمغات لصالح النقابة.