video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نقل سوق ديرب نجم بالشرقة خارج الكتلة السكانية وحملة للتفتيش على الصيدليات

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:53 م
نقل سوق ديرب نجم بالشرقة خارج الكتلة السكانية وحملة للتفتيش على الصيدليات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مدينة ديرب نجم بتوفير قطعة أرض بديله لنقل سوق خارج الكتلة السكنية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وللحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة لمدينة ديرب نجم، لشوارع المدينة سيراً على الأقدام بدأت من شارع السوق، وصولاً لشارع هندسة الرى لمتابعة الحالة العامة لنظافة الشوارع ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الطرق ومتابعة الحركة المرورية بالشوارع، وتلاحظ تعدى سور كوبرى هندسة الرى ومبنى بريد قديم على حرم الطريق العام ليأمر المحافظ رئيس المركز بإزالة السور لتوسعة الكوبرى والذى يربط بين مدينتى المنصورة والزقازيق لإستيعاب حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين، وكذلك إزالة مبنى البريد القديم لتوسعة الطريق ولإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمنطقة.

وفى سياق متصل، نفذت ثلاث مراكز بالشرقية  أعمال النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات  البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين

فقام مركز الزقازيق برفع الإشغالات والأكشاك و التندات المخالفة بطريق الزقازيق- ميت غمر للإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات، كما تواصل الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز بحملات النظافة الدورية لرفع القمامة والأتربة من على جانبى الطريق ونقلها إلى الأماكن المخصصة خارج الكتلة السكنية حفاظاً على الشكل الجمالى للمدينة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة حملات النظافة والتجميل بشوارع المدينة الرئيسية وكذلك رفع مخلفات البناء وإزالة لجميع الإشغالات ونفذت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز إزالة لحالة تعدى بالبناء المخالف على مساحة نصف قيراط بقرية دوامة التابعة للوحدة المحلية بأكياد.

وعلى الجانب الأخر، نفذت مديرية الصحة بالشرقية حملة على عدد من الصيدليات بنطاق مركز ومدينة أبو كبير وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز عدد 1512 قرص/عبوة/كيس/زجاجة لأدوية متنوعة عبارة عن أدوية مدرجة بجدول أول للمواد المخدرة ، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وغير مصرح بتداولها ، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع ، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 13 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 5000 حكم قضائى متنوع بالشرقية

السجن 6 سنوات لعاطل بكفر صقر بالشرقية لحيازته 55 لفافة هيروين

سيدة من الشرقية تشكر رئيس الوزراء بعد تدخله لعلاج حفيدتها

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

صحة الشرقية




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة