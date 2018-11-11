نقل سوق ديرب نجم بالشرقة خارج الكتلة السكانية وحملة للتفتيش على الصيدليات

الشرقية – إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مدينة ديرب نجم بتوفير قطعة أرض بديله لنقل سوق خارج الكتلة السكنية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وللحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة لمدينة ديرب نجم، لشوارع المدينة سيراً على الأقدام بدأت من شارع السوق، وصولاً لشارع هندسة الرى لمتابعة الحالة العامة لنظافة الشوارع ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الطرق ومتابعة الحركة المرورية بالشوارع، وتلاحظ تعدى سور كوبرى هندسة الرى ومبنى بريد قديم على حرم الطريق العام ليأمر المحافظ رئيس المركز بإزالة السور لتوسعة الكوبرى والذى يربط بين مدينتى المنصورة والزقازيق لإستيعاب حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين، وكذلك إزالة مبنى البريد القديم لتوسعة الطريق ولإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمنطقة.

وفى سياق متصل، نفذت ثلاث مراكز بالشرقية أعمال النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين

فقام مركز الزقازيق برفع الإشغالات والأكشاك و التندات المخالفة بطريق الزقازيق- ميت غمر للإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات، كما تواصل الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز بحملات النظافة الدورية لرفع القمامة والأتربة من على جانبى الطريق ونقلها إلى الأماكن المخصصة خارج الكتلة السكنية حفاظاً على الشكل الجمالى للمدينة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة حملات النظافة والتجميل بشوارع المدينة الرئيسية وكذلك رفع مخلفات البناء وإزالة لجميع الإشغالات ونفذت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز إزالة لحالة تعدى بالبناء المخالف على مساحة نصف قيراط بقرية دوامة التابعة للوحدة المحلية بأكياد.

وعلى الجانب الأخر، نفذت مديرية الصحة بالشرقية حملة على عدد من الصيدليات بنطاق مركز ومدينة أبو كبير وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز عدد 1512 قرص/عبوة/كيس/زجاجة لأدوية متنوعة عبارة عن أدوية مدرجة بجدول أول للمواد المخدرة ، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وغير مصرح بتداولها ، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع ، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين .