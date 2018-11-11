نادى قضاة مجلس الدولة يكرم أسر الشهداء بسوهاج تخليدا لذكرى المستشار عمر حماد

سوهاج - محمود مقبول

يقيم نادى قضاة مجلس الدولة الرئيسى غدا الاثنين، حفلا لتكريم أبناء الشهداء بمحافظة سوهاج، وذلك تخليدا لذكرى المستشار الشهيد عمر حماد، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، والمستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة الرئيسى، والمستشار حسام عميرة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة الرئيسى.

وذلك بحضور المستشار إيهاب إسماعيل السكرتير العام للنادى، والمستشار حمد محمود توفيق رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بالنادى، واللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، حيث يتم تكريم 18 من أسر الشهداء من بينهم 8 أسر من أسر شهداء الأقباط فى ليبيا.

يذكر أن المستشار عمر حماد شهيد الغدر، والذى استشهد فى 24 نوفمبر 2015 بحادث العريش الإرهابى، من مواليد 16 يونيو عام 1977، وحصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1999 بتقدير جيد من جامعة أسيوط، ثم دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الجنائية دور مايو عام 2000 بتقدير جيد من جامعة القاهرة، ثم دبلوم الدراسات العليا فى القانون الخاص دور مايو عام 2001 من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية دور مايو عام 2003، كما حصل على دكتوراه فى الحقوق من جامعة القاهرة عام 2008.

عُيّن "حماد" وكيلا لمجلس الدولة فى 13 يونيو 2015 بقرار جمهورى، وعام 2003 عُيّن فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ثم رقى لوظيفة مندوب فى 2005، ثم لوظيفة نائب اعتبارا من 2008، ثم لوظيفة مستشار مساعد (ب) فى 2009، ومستشار مساعد (أ) فى 2011 بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم مستشار فى 2014.

وعمل "حماد" عضوًا بهيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد، وعضوًا بهيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية بقنا، وعضوًا بهيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الإدارى المجموعة الرابعة، وعضوًا بهيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة (عقود إدارية)، وعضوًا بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وعضوًا بهيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، وعضوًا بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة (54) الأولى أفراد بالشرقية.