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نائب عراقى: تأخر تسمية وزيرى الداخلية والدفاع سينعكس سلبا على الوضع الأمنى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:49 ص
نائب عراقى: تأخر تسمية وزيرى الداخلية والدفاع سينعكس سلبا على الوضع الأمنى رئيس الوزراء العراقى ومجلس النواب
بغداد (أ ش أ)
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أكد النائب عن تحالف "البناء" العراقى- الذى يضم ائتلافى «دولة القانون» و«الفتح»- منصور البعيجى اليوم الأحد، أن تأخر تسمية وزيرى الداخلية والدفاع سينعكس سلبا على الوضع الأمنى فى البلد.

وقال البعيجى- فى بيان نقلته قناة (الإخبارية) العراقية- أن " الحل الناجح لإنهاء أزمة تأخير اكتمال التشكيل الوزارى هو عرض الأسماء أمام أعضاء مجلس النواب للتصويت عليهم ومنحهم الثقة ".

وأضاف أن "ما حدث من خروقات أمنية مؤخرا سواء كان فى محافظة نينوى أو بغداد هو نتيجة تأخر تسمية الوزراء الأمنيين، لذلك يجب حسم هذا الأمر خلال اليومين المقبلين"، مشيرا إلى أن أى تأخر يحدث يتحمله رئيس الوزراء والكتل السياسية التى عرقلت تأخير التشكيل الوزارى.

وأكد أن تأخر تسمية وزيرى الدفاع والداخلية أمر غير مقبول على اعتبار أن الملف الأمنى لا يمكن المماطلة بشأنه.

 


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