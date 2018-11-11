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نائب رئيس زنزبار يستقبل وفد اتحاد الصناعات المصرية بختام فاعليات المنتدى الاقتصادى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:17 م
نائب رئيس زنزبار يستقبل وفد اتحاد الصناعات المصرية بختام فاعليات المنتدى الاقتصادى الوفد
كتبت منى ضياء
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استقبل نائب رئيس زنزبار وزيرة التجارة والصناعة وبعض المسئولين رفيعى المستوى من الحكومة الزنزبارية وفد إتحاد الصناعات المصرية برئاسة شريف الجبلى بالمقر الرئاسى لحكومة زنزبار تنزانيا.

وفى كلمته رحب نائب الرئيس الزنزبارى بالوفد المصرى مؤكدا على عمق العلاقات المصرية والزنزبارية ومدى سعادته بحضور وفد مصرى رفيع المستوى الى زنزبارمؤكدا على أهمية التعاون الاقتصادى والاستثمارى وتبادل الخبرات المصرية والزنزبارية  فى أقرب وقت واعتبار زنزبار بيتاُ للمصريين .

وأعرب شريف الجبلى عن امتنانه بحفاوة الاستقبال وقام بتقديم جميع أعضاء وفد الاتحاد إلى نائب الرئيس مؤكدا على زيادة التعاون خلال الفترة القادمة بين الجانبيين.

واختتم اللقاء بتوجيه وزيرة التجارة والصناعة الدعوة للوفد المصرى وجميع الشركات المصرية للمشاركة فى معرض زنزبار- تنزانيا المزمع عقده فى يناير 2019.

جدير بالذكر أن وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة د شريف الجبلى ضم العديد من السادة اعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية وكبرى الشركات المصرية على رأسهم هشام ابو العزعضو مجلس ادارة الاتحاد ومحمود سرج رئيس المجلس التصديرى للجلود وعضو مجلس ادارة الاتحاد احمد جابر رئيس غرفة الطباعة ووكيل المجلس التصديرى للطباعة و مجدى الوليلى عضو مجلس ادارة غرفة صناعات الحبوب ومنتجاتها وممثلين عن بنك القاهرة وهيئة تنمية الصادارت والعديد من كبرى الشركات فى مصر

 


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