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نائب الرئيس اليمنى يدعو لمضاعفة الجهود لاستكمال تحرير محافظة الجوف اليمنية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:24 م
نائب الرئيس اليمنى يدعو لمضاعفة الجهود لاستكمال تحرير محافظة الجوف اليمنية الفريق الركن على محسن صالح نائب الرئيس اليمنى
عدن /أ ش أ/
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دعا نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، محافظ الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمى وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن هاشم الأحمر، على مضاعفة الجهود وتنفيذ المهام العسكرية والمدنية والعمل بتفانٍ لاستكمال تحرير المحافظة واستعادة مؤسسات الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن ذلك جاء فى اتصال هاتفى أجراه الفريق محسن اللواء العكيمى واللواء الأحمر عقب يوم على انطلاق عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية برط العنان فى الشمال الغربى لمحافظة الجوف.

وأكد نائب رئيس الجمهورية اهتمام القيادة السياسية ومتابعة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى لسير الأوضاع فى المحافظة وتوجيهاته بتلمس أحوال المقاتلين وقيام السلطة المحلية بتنفيذ واجباتها فى المناطق المحررة وتلبية متطلبات السكان.

وأطلع العكيمى والأحمر الفريق محسن، على جهود التنسيق والمتابعة ووضع الخطط العسكرية والأمنية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

 


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