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مياه المجارى والأمطار تحاصر أهالى أرض الخضرى بدمياط

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:28 ص
مياه المجارى والأمطار تحاصر أهالى أرض الخضرى بدمياط مياه المجارى والأمطار
دمياط - عبده عبد البارى
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تحولت شوارع أرض الخضرى بمنطقة الأعصر بمدينة دمياط إلى بحيرات مائية وبرك طينية، بسبب تراكم مياه الأمطار والمجارى، ما تسبب فى حدوث شلل تام بالمنطقة، وتعذر خروج المواطنين لقضاء مصالحهم، فضلا عن صعوبة ذهاب الأطفال إلى مدارسهم. 

وتقدم الأهالي بشكوى إلى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظة دمياط، وناشدوها بالتدخل لفك حصار مياه الأمطار والمجارى لهم، خاصة فى الشوارع المؤدية إلى المدارس من شارع مدرسة 6 أكتوبر إلى شارع الكلية.

كما ناشد الأهالى محافظ دمياط بسفلتة المنطقة بالبلاطات الخرسانية، خاصة وأن المناطق المجاورة لهم تم رصفها. 

 


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