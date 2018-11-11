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"مياه القناة" توصل مياه الشرب للمناطق المحرومة بقصاصين الإسماعيلية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:29 م
"مياه القناة" توصل مياه الشرب للمناطق المحرومة بقصاصين الإسماعيلية جانب من الأعمال
الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح
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أعلن المهندس أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه القناه، أن منطقة القصاصين لمياه الشرب والصرف الصحى بإشراف المهندس محمود حسونة رئيس المنطقة، قامت بتركيب 120متر مواسير قطر4 بوصات للمناطق المحرومة من المياه بالمزرعة السمكية، وتركيب 120 متر مواسير قطر4 بوصات أخرى بمنشية العمدة التابعة للقرية، وذلك بالتنسيق بين قرية الوادى الأخضر، وجمعية إعمار الأرض.

 

 وأشارالصحصاح، إلى أنه تم والاتفاق على إحلال وتجديد خط مياه المدرسة الابتدائية والإعدادية بالقصاصين، وتمت الأعمال بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية، في إمداد المناطق المحرومه بالمواسير.

 

وأكد عادل عبد المنعم، المتحدث الرسمى لمياه القناة، على أنه تم الاتفاق على عمل وحدة بوستر لرفع المياه لمنشية الكوثر، وأبو برئ بالجهود الذاتية نظرا لضعف المياه بالمنطقة، وتم الاتفاق مع الأهالي للتبرع بالمكان لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى، حتى يتم عمل باليوسترمن قبل منطقة القصاصين على أن بتم التنسيق فى تلك الأعمال مع إدارة المشاركة المجتمعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.


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