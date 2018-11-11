مياه القليوبية تعتذر عن زيادة العكارة بالقناطر الخيرية

تقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، بالاعتذار لأهالى القناطر الخيرية عن زيادة نسبة العكارة بمياه الشرب بالفرع التابع للشركة، إلى جانب ضعف ضغط المياه بالمنطقة، حيث أن ضعف المياه حاليا وزيادة نسبة العكارة لوجود تطهير بالنيل أمام محطة المياه المرشحة بالقناطر وتوقف طلمبات العكرة وتشغيل طلمبات المدينة بنصف طاقتها.

وأعلنت الشركة، أنه جار الانتهاء من عمال التطهير الموجودة امام مأخذ المحطة بالقناطر الخيرية، وسيتم عودة المياه إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، والعمل على إزالة العكارة الموجودة بالمياه، وتشغيل المحطة بكامل طاقتها.

وكان أهالي مدينة القناطر الخيرية قد اشتكوا من زيادة نسبة العكارة بمياه الشرب وانقطاعها عن بعض المناطق دون إنذار سابق من شركة مياه القليوبية، مطالبين المسئولين بسرعة إجراء غسيل دوري للمياه وعرض تقارير مدى صلاحيتها للشرب.