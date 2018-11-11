video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه القليوبية تعتذر عن زيادة العكارة بالقناطر الخيرية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:03 م
مياه القليوبية تعتذر عن زيادة العكارة بالقناطر الخيرية المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

تقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، بالاعتذار لأهالى القناطر الخيرية عن زيادة نسبة العكارة بمياه الشرب بالفرع التابع للشركة، إلى جانب ضعف ضغط المياه بالمنطقة، حيث أن ضعف المياه حاليا وزيادة نسبة العكارة لوجود تطهير بالنيل أمام محطة المياه المرشحة بالقناطر وتوقف طلمبات العكرة وتشغيل طلمبات المدينة بنصف طاقتها.

وأعلنت الشركة، أنه جار الانتهاء من عمال التطهير الموجودة امام مأخذ المحطة بالقناطر الخيرية، وسيتم عودة المياه إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، والعمل على إزالة العكارة الموجودة بالمياه، وتشغيل المحطة بكامل طاقتها.

وكان أهالي مدينة القناطر الخيرية قد اشتكوا من زيادة نسبة العكارة بمياه الشرب وانقطاعها عن بعض المناطق دون إنذار سابق من شركة مياه القليوبية، مطالبين  المسئولين بسرعة إجراء غسيل دوري للمياه وعرض تقارير مدى صلاحيتها للشرب.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مياه القليوبية": مكافأة مالية لأى مواطن يبلغ عن سرقات المياه

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

محافظة القليوبية

مياه الشرب بالقليوبية




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة