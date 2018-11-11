ميانمار تستعد لعودة لاجئين من الروهينجا وسط تحذيرات من الأمم المتحدة

يانجون (رويترز)

قال مسئولون فى ميانمار، اليوم الأحد، إن البلد مستعد لاستقبال أكثر من ألفين من الروهينجا المسلمين الذين لجأوا إلى بنجلادش يوم 15 نوفمبر الجاري، وهى أول مجموعة من إجمالى نحو 5000 شخص سيتم إعادتهم من بنجلادش إلى ميانمار فى إطار اتفاق أبرمه البلدان الشهر الماضي.

لكن أكثر من 20 فردا ضمن قائمة العائدين المحتملين، التى أعدتها بنجلادش، أبلغوا رويترز بأنهم سيرفضون العودة إلى ولاية راخين بشمال ميانمار والتى كانوا فروا منها.

وتقول بنجلادش إنها لن تجبر أحدا على العودة، كما تقول الأمم المتحدة إن الظروف ليست آمنة بعد لعودتهم وإن أحد أسباب ذلك هو احتجاج البوذيين فى ميانمار على عودتهم، وعبر عبد الكلام مفوض شؤون الإغاثة والترحيل فى بنجلادش عن أمله فى بدء هذه العملية يوم الخميس.