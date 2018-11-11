video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميانمار تستعد لعودة لاجئين من الروهينجا وسط تحذيرات من الأمم المتحدة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:56 م
ميانمار تستعد لعودة لاجئين من الروهينجا وسط تحذيرات من الأمم المتحدة لاجئو الروهينجا
يانجون (رويترز)
إضافة تعليق

قال مسئولون فى ميانمار، اليوم الأحد، إن البلد مستعد لاستقبال أكثر من ألفين من الروهينجا المسلمين الذين لجأوا إلى بنجلادش يوم 15 نوفمبر الجاري، وهى أول مجموعة من إجمالى نحو 5000 شخص سيتم إعادتهم من بنجلادش إلى ميانمار فى إطار اتفاق أبرمه البلدان الشهر الماضي.

لكن أكثر من 20 فردا ضمن قائمة العائدين المحتملين، التى أعدتها بنجلادش، أبلغوا رويترز بأنهم سيرفضون العودة إلى ولاية راخين بشمال ميانمار والتى كانوا فروا منها.

وتقول بنجلادش إنها لن تجبر أحدا على العودة، كما تقول الأمم المتحدة إن الظروف ليست آمنة بعد لعودتهم وإن أحد أسباب ذلك هو احتجاج البوذيين فى ميانمار على عودتهم، وعبر عبد الكلام مفوض شؤون الإغاثة والترحيل فى بنجلادش عن أمله فى بدء هذه العملية يوم الخميس.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإعلان عن بدء عمليات إعادة أقلية " الروهينجا " من بنجلاديش يوم الخميس المقبل

ميانمار

أخبار ميانمار

عودة لاجئين

الروهينجا

تحذيرات من الأمم المتحدة

الأمم المتحدة




لا تفوتك
وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة