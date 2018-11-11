موظفة تقيم دعوى خلع بسبب قضاء زوجها إجازته برفقة والدته ورفضه الخروج معها

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر،طالبت فيها بالطلاق خلعا، وأدعت استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وذلك بعد أن نشبت خلافات زوجية تركت على أثرها منزل الزوجية برفقة تؤامها طوال 8 أشهر.

وقالت الزوجة"ر.ك.م" البالغة 26 عاما ،أثناء وقوفها أمام مكتب تسوية المنازعات لتطليقها خلعا، أنها خلال زواجها الذى استمر عامين ونصف عانت من أهمال زوجها لعلاقتهما بعد إنجابها وإنشغاله بالعمل ورفضه حتى قضاء إجازته الأسبوعية برفقتها وذهابه لقضائها برفقة والدته، كما أنه أمتنع عن الخروج معها فى المناسبات التى كانت تنتظرها بفارغ الصبر ظنا منها أنها تستطيع التخلص من تراكمات الإهمال فى حياتها الزوجية وضغط الاهتمام بالمنزل والأولاد وعملها .

وأضافت الموظفة الحكومية: الخلافات الزوجية كانت تنشب في كل وقت ودون سابق إنذار، كما أنه من الممكن أن يزداد حدته فى التعامل معى وينفجر غضبا إذا عاتبته .

وأكدت، أنها ترددت على محكمة الأسرة بأكتوبر منذ 8 أشهر تاريخ تركها لمنزل الزوجية بسبب عدم التوافق مع زوجها والخلافات التى تنشب بينهم بعد إنجابها وإهماله لعلاقتهم الزوجية حتى فى أيام إجازته الأسبوعية والسنوية، وتشتعل بينهم المشاكل بسبب رفضه إعطائها ولو ساعتين من وقته ليهتما بهم ويتركهم ويذهب ليقيم لدى والدته التى تتفنن فى إفساد حياتها بتصرفاتها الجنونية.

وتابعت الأم لطفلتين: أصبحت أجد نفسى مع مرور الوقت وكثرة الخلافات متوترة وعندما أصارح زوجى برغبتى في الهروب من الروتين يصدمنى بتجاهله التام واستخفافه بكلامى، وهو ما جعلنى في حالة غضب شديدة وضغط بسبب عصبيته والإساءة لى بالضرب والسب وتطورت المشكلة لتركى المنزل وأخيرا لتركه نهائيا.

وأكدت الزوجة قائلة: زوجي شخص أناني و لا يقدر تضحياتي وتعبي من أجله ومشاركتى له فى هموم سداد أقساط الزواج من شقة وأثاث .