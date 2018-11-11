video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

موظفة تقيم دعوى خلع بسبب قضاء زوجها إجازته برفقة والدته ورفضه الخروج معها

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:00 ص
موظفة تقيم دعوى خلع بسبب قضاء زوجها إجازته برفقة والدته ورفضه الخروج معها محكمة الاسرة
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر،طالبت فيها بالطلاق خلعا، وأدعت استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وذلك بعد أن نشبت خلافات زوجية تركت على أثرها منزل الزوجية برفقة تؤامها طوال 8 أشهر.

 

وقالت الزوجة"ر.ك.م" البالغة 26 عاما ،أثناء وقوفها أمام مكتب تسوية المنازعات لتطليقها خلعا، أنها خلال زواجها الذى استمر عامين ونصف عانت من أهمال زوجها لعلاقتهما بعد إنجابها وإنشغاله بالعمل ورفضه حتى قضاء إجازته الأسبوعية برفقتها وذهابه لقضائها برفقة والدته، كما أنه أمتنع عن الخروج معها  فى المناسبات التى كانت تنتظرها بفارغ الصبر ظنا منها أنها تستطيع التخلص من تراكمات الإهمال فى حياتها الزوجية وضغط الاهتمام بالمنزل والأولاد وعملها .

وأضافت الموظفة الحكومية: الخلافات الزوجية كانت تنشب في كل وقت ودون سابق إنذار، كما أنه من الممكن أن يزداد حدته فى التعامل معى وينفجر غضبا إذا عاتبته .

وأكدت، أنها ترددت على محكمة الأسرة بأكتوبر منذ 8 أشهر تاريخ تركها لمنزل الزوجية بسبب عدم التوافق مع زوجها والخلافات التى تنشب بينهم بعد إنجابها وإهماله لعلاقتهم الزوجية حتى فى أيام إجازته الأسبوعية والسنوية، وتشتعل بينهم المشاكل بسبب رفضه إعطائها ولو ساعتين من وقته ليهتما بهم ويتركهم ويذهب ليقيم لدى والدته التى تتفنن فى إفساد حياتها بتصرفاتها الجنونية.

وتابعت الأم لطفلتين: أصبحت أجد نفسى مع مرور الوقت وكثرة الخلافات متوترة وعندما أصارح زوجى برغبتى في الهروب من الروتين يصدمنى بتجاهله التام واستخفافه بكلامى، وهو ما جعلنى في حالة غضب شديدة  وضغط بسبب عصبيته والإساءة لى بالضرب والسب وتطورت المشكلة لتركى المنزل وأخيرا لتركه نهائيا.

وأكدت الزوجة قائلة: زوجي شخص أناني و لا يقدر تضحياتي وتعبي من أجله ومشاركتى له فى هموم سداد أقساط  الزواج من شقة وأثاث .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب أجهزة الاتصال بالقمر الصناعى GPS

ضبط طالب داخل جامعة المنصورة يتسول المال عبر إيهام الطلبة بفقد محفظة نقوده

الخلافات الزوجية

نشوب المشاكل الزوجيه

صراع الاعياد

خلافات فى الاجازه

النكد الزوجى

اخبار الحوادث

اخبار حوادث مصر

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

فيديو.. شاب حاول تقليد الأسطورة "بروس لى" والنتيجة صادمة

فيديو.. شاب حاول تقليد الأسطورة "بروس لى" والنتيجة صادمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة