موجز 6.. رئيس البرلمان: مجانية التعليم لا مساس بها من قريب أو بعيد

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن مجانية التعليم لا مساس بها من قريب أو بعيد، إضافة إلى إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب، وإعلان وزير التموين تنقية 55 مليون بطاقة تموين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مجانية التعليم لا مساس بها لا من قريب ولا بعيد وأنه لا يجرؤ أحد على المساس بها، وفقا للدستور، مضيفا "تعالوا نستفيد من الموضوع طبقا لمنهج علمى".

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تعمل الآن على إعداد قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، لافتا إلى أن القانون الحالى يتم العمل به منذ عام 1973 وأصبح لا يلبى طموحات الدولة.

أكدت مصر والبحرين تمسكهما بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر، وشددا على أن كافة المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمنى للأزمة، وحرص الجانبان على الإشادة بالمساعى الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى بإدراج 164 منتميا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. وقال عبد العال ان مشروع القانون سبق عرضه على مجلس الدولة وهو ليس من القوانين المكملة للدستور موهو ما يعنى ن الموافقة عليه تتطلب موافقة اغلبية اعضاء المجلس

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، بالسجن 3 سنوات لمعاون مباحث قسم المقطم، و6 أشهر لأمين الشرطة بتهمة ضرب "محمد عبد الحكيم " وشهرته "عفروتو" حتى الموت داخل حجز قسم شرطة المقطم.

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رفضه التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى بشكل مُطلق، مشيرا إلى أنه على الرغم من قناعته التامة، التى كشف عنها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الأحد، بأن الدعم النقدى أكثر كفاءة من العينى وأفضل منه ويوفر الهدر، إلا أنه أكد أن التحول للدعم النقدى المُطلق أمر غير مقبول لعدم استقرار معدلات التضخم، لافتا إلى ضرورة ربط الدعم النقدى بمعدلات التضخم.

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، وآخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وتقاضى عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه أعمال وظيفته وقيام باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها.

قضت محكمة النقض بالاعدام شنقا لـ7 متهمين في قضية استشهاد معاون مباحث الاسماعيلية النقيب أحمد ابودومة، ورفضت الطعون في القضية التى حملت رقم 6771 لسنة 2013 جنايات ثالث الإسماعيلية كلى 2044 لسنة 2013 جنايات كلى الإسماعيلية.

أعلن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالى بنحو 9% لتسجل 1.176 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.075 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضى.

كشفت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن موقف الوزارة من العديد من الملفات، فى اجتماع لجنة العلاقات الخارجية المنعقد اليوم الأحد بحضورها لمناقشة خطتها نحو المستقبل، والذى أوضحت خلاله عن موقفها من واقعة فاطمة المُعتدى عليها مؤخرًا فى الكويت، ومن نظام الكفيل بالسعودية، ومن استخدام المصريين لوسائل التواصل فى التعامل مع الأزمات.

أكدت وزارة القوى العاملة، على أن قوة العمل فى مصر (من يقدرون على العمل وفقًا للسن والنوع.. 15 سنة فأكبر)، قرابة 29 مليون ذكر وأنثى يعملون، مقسمين إلى 22 مليون و665 ألف ذكر، بينما 637 ألف أنثى فقط.

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب "أطمئن الجميع والشعب المصرى أن اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منضبطة وروعى فيها كل القواعد الحاكمة.

أسابيع قليلة وتعلن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرفة على تنفيذ مشروع مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، الانتهاء من أعمال التشطيبات وافتتاح المسجد بصفة رسمية، ليكون المسجد الرسمى للدولة التى ستقام منه الجنازات الرسمية، وتصلى فيه صلاة الأعياد والاحتفالات الدينية.

استمرارا للخدمات التي نقدمها للقراء، وحرصا على تقديم كل ما هو جديد فى إطار الخدمات الجديد.. نقدم فى هذا التقرير 13 معلومة جديدة عن قرار الحكومة بمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.989 مليار جنيه.

هواة الفلك على موعد مع شهر متميز يشهد العديد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء نوفمبر، وفقا للحسابات الفلكية لعلماء الفلك والجمعية الفكلية بجدة.

اثنتان من النساء المسلمات واثنين من المثليين ومثلهم من السكان الأصليين يغيروا شكل الكونجرس الأمريكي 2018، حيث حققت الأقليات والمرأة الذين دفع بهم الحزب الديمقراطي في السباق الانتخابي انتصارات غير مسبوقة، الأسبوع الماضي، مع استيلاء الديمقراطيين على الأغلبية فى مجلس النواب مرة أخرى ليشكلوا تحديا لأجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

على الرغم من أن حرائق الغابات أصبحت من الأمور المعتادة فى كاليفورنيا، إلا أن الولاية الأكبر فى الولايات المتحدة تعانى الآن من واحدة من أسوأ حرائق الغابات فى تاريخها على الإطلاق، والتى أسفرت عن مصرع 25 شخصا وتدمير مدينة بأكملها فيما لا تزال النيران المشتعلة تدفع سكان الولاية للهروب منها.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين طقس لطيف معتدل على أغلب الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

توفر وزارة الصحة فحص وعلاج البلهارسيا والطفيليات المعوية بجميع الوحدات الصحية التابعة للوزارة مجاناً، كما توفر علاج الفاشيولا (الدودة الكبدية) بجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات أيضا بالمجان.

سلطت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية الضوء على الدور الذى لعبته الحيوانات فى الحرب العالمية الأولى، وقالت إنهم كانوا رسلا وجواسيسا وحراسا، قادوا أسلحة الفرسان وحملوا إمدادات إلى المقدمة وحملوا الجنود الجرحى ومات منهم الملايين أثناء الحرب. مشيرة إلى أن الخيول والبغال والكلاب والحمام وحتى القرد البابونى كانوا جميعا لهم دورا تم تجاهله على مدار عقود، كجزء من آلة الحرب للحلفاء.

مرت مائة عام على نهاية الحرب العالمية الأولى أو ما يسمى بالحرب العظمى، لكن أحداثها ستظل خالدة فى كتب التاريخ باعتبارها واحدة من أكثر الحروب دموية فى التاريخ، شارك فيها نحو 70 مليون شخص بينهم 60 مليون فى أوروبا وحدها، ومع احتفال قادة الغرب بمئوية نهاية الحرب، نسلط الضوء على أحداثها وبداياتها وأشهر معاركها وكيف كانت نهايتها.

قضت محكمة جنح كرداسة، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لسائق زوجة الفنان محمد رمضان لاتهامه بالقتل والإصابة الخطأ، بعدما تسبب فى مصرع شخص سودانى الجنسية، بحادث سيارة.

قاد النجم المصرى محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق الفوز على فولهام بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وسجل هدفى ليفربول فى مباراة اليوم محمد صلاح وشيردان شاكيرى فى الدقيقتين 41 و53 من عمر المباراة.

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى أنه تقرر بشكل رسمي، إلغاء ودية منتخب مصر والامارات، المقرر لها يوم 20 نوفمبر الجاري، على ملعب ال نهيان لابو ظبي.

اختار موقع "هوسكورد" العالمى، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، النجم المصرى محمود تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة قاسم باشا وبورصا سبور التى أقيمت اليوم بملعب "بورصا أتاتورك"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى التركى.

ربما تكون مُطالبة محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، الجهازين الفنى والطبى للفريق بتقارير فنية وطبية عن المارد الأحمر أول خطوة على طريق "تصحيح حال الفريق" عقب ضياع بطولة أفريقيا التى خسرها المارد الأحمر بالسقوط بثلاثية نظيفة أمام الترجى، خاصة أن هذا السقوط مازال يُلقى بظلاله على سطح الأحداث الكروية فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.

عاد الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى إلى التشكيل الأساسى للبلوجرانا ضد ريال بيتيس، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الخامسة والربع مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الليجا.

واصل فريق الإسماعيلى خسائره فى الدورى الممتاز، بعدما تعرض لهزيمة جديدة بنتيجة 1/0 أمام حرس الحدود فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم لحساب الجولة 14 من الدوري الممتاز.