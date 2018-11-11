موجز 10 مساء.. لجنة من الجهات المعنية بالأمن الغذائى لتوفير السلع الاستراتيجية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم، لوضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية وضمان توفر الكميات المطلوبة من السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة فى الأسواق، حضره وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.

احتفل محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب المصرى، المحترف فى صفوف نادى قاسم باشا التركى، بإحرازه هدفا اليوم فى شباك فريق بورصا سبور، فى المباراة التى انتهت بهدفين مقابل هدف بالدورى التركى.

رصد مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب ميزانية ضخمة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الحديث عن إلغاء مجانية التعليم ، أمرغير صحيح ولم يحدث إطلاقًا، مطالبًا بمسائلة من قام بترويج هذه الشائعة ، مشددا على أنه لم يدلى بأى تصريح عن مجانية التعليم، الموجودة منذ عام 1952 ولا نستطيع إلغائها .

استقبلت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي جثمان مواطن مصري قادم من المملكة العربية السعودية حيث أشرفت سفارة مصر بالرياض على نقل الجثمان وإنهاء إجراءات سفره حتى وصوله المطار.

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد انطلاق 46 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي في اطار خطة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد منع استضافة رضا عبد العال لاعب كرة القدم السابق فى أى صحيفة أو وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو الكترونية لمدة شهر، وذلك نظرا لما ارتكبه من مخالفات تخالف ميثاق الشرف الإعلامى والأعراف المكتوبة" والمعايير والضوابط الإعلامية وإثارة بعض الجماهير الرياضية وذلك ببرنامج "الزمالك اليوم" المعروض على قناة الحدث الفضائية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا اليوم مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، للوقوف على آخر التطورات بشأن الاستثمارات الأجنبية في مجال إنشاء المراكز اللوجستية بما في ذلك استثمارات مجموعة اللولو الاستثمارية الهندية المزمع ضخها في مصر خلال الفترة المقبلة.

لا مجال للهروب، بعد قيام المجرمين بأعمالهم الإجرامية، حيث تساعد التكنولوجيا على ملاحقة الخارجين عن القانون، ويتم الآن إجراء تدريبات لضباط الشرطة فى مختلف أنحاء العالم على استخدام الدراجات الطائرة فى عمليات القبض على المجرمين، ومن ضمنها مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم، لوضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية وضمان توفر الكميات المطلوبة من السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة فى الأسواق، حضره وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، مباحثات ثنائية مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، وذلك على هامش الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن في المنامة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم الأحد ، مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل ، وتناول الإجتماع الموقف التنفيذي لمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، والذي يهدف إلى تمكين الوحدات النهرية من الإبحار بنهر النيل على مدار الساعة، وذلك من خلال تزويد هذه الوحدات بخرائط إليكترونية وأجهزة تحديد الموقع وأنظمة التعارف الآلي ومراقبتها عن طريق مركز رئيسي للتحكم.