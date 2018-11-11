موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. إدراج 164 قياديا بالجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إدراج 164 قياديا بالجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.

وفيما يلى عرض لأهم الاخبار:





نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى بإدراج 164 منتميا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب.

فى إطار متابعة وزارة الخارجية لأحوال المواطنين المصريين فى الخارج، تبين انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تظهر به مواطنة مصرية تفيد بتعرضها هى وطفلها للاعتداء بالضرب من قبل سيدات كويتيات.





قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحديث عن تراجع دور وزارة التموين فى الرقابة على الأسواق من خلال مباحث التموين، أمر غير صحيح على الإطلاق.

قال رئيس تحرير موقع يورابيا، الكاتب الفلسطينى أحمد المصرى، إن منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ خرج بتوصيات كانت أهم من كل توصيات القمم العربية، وذلك لخلوها من الإنشاء والفضفضة الكلامية، موضحا أنها كانت توصيات واضحة وعملية وحاسمة تشكل أرضا خصبة لاستنبات المشاريع العملية منها بوقت قياسى.





أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم النقدى أكثر كفاءة من العينى، موضحا أن التحول للدعم النقدى المشروط يجب أن يكون مرتبطا بمعدلات التضخم والأسعار.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك عمل جاد وحقيقى لتحديد مستحقى الدعم من غير المستحقين، مؤكدا أهمية تكامل قواعد البيانات بين كل الجهات والهيئات ومنها المرور والمدارس والتموين والكهرباء والضرائب والشهر العقارى، لافتا إلى أن الدخل والإنفاق من المؤشرات التى سيتم الاعتماد عليها فى تحديد مستحقى الدعم.





تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تفعيلها لإجراءات التيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

شهدت عدة مناطق البحرين صباح اليوم اللأحد هطول أمطار رعدية غزيرة، تسببت حالة خوف لدى المواطنين والمقيمين فى المملكة.





حملت زيارة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، إلى المملكة العربية السعودية ولقائه مع الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين الكثير من المعانى الإيجابية فى ظل حالة الحفاوة التى ظهرت مع الزيارة، ومشهد قبلة محمد بن زايد على جبين الملك سلمان.