video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. إدراج 164 قياديا بالجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:00 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. إدراج 164 قياديا بالجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب المستشار محمد شيرين فهمى
إضافة تعليق
نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إدراج 164 قياديا بالجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.
 
وفيما يلى عرض لأهم الاخبار:
 
المستشار محمد شرين فهمى
 
نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى بإدراج 164 منتميا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب.
 
 
 
فى إطار متابعة وزارة الخارجية لأحوال المواطنين المصريين فى الخارج، تبين انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تظهر به مواطنة مصرية تفيد بتعرضها هى وطفلها للاعتداء بالضرب من قبل سيدات كويتيات.
 
الدكتور على المصيلحى وزير التموين
 
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحديث عن تراجع دور وزارة التموين فى الرقابة على الأسواق من خلال مباحث التموين، أمر غير صحيح على الإطلاق.
 
 
قال رئيس تحرير موقع يورابيا، الكاتب الفلسطينى أحمد المصرى، إن منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ خرج بتوصيات كانت أهم من كل توصيات القمم العربية، وذلك لخلوها من الإنشاء والفضفضة الكلامية، موضحا أنها كانت توصيات واضحة وعملية وحاسمة تشكل أرضا خصبة لاستنبات المشاريع العملية منها بوقت قياسى.
 
الدكتور على المصيلحى
 
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم النقدى أكثر كفاءة من العينى، موضحا أن التحول للدعم النقدى المشروط يجب أن يكون مرتبطا بمعدلات التضخم والأسعار.
 
 
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك عمل جاد وحقيقى لتحديد مستحقى الدعم من غير المستحقين، مؤكدا أهمية تكامل قواعد البيانات بين كل الجهات والهيئات ومنها المرور والمدارس والتموين والكهرباء والضرائب والشهر العقارى، لافتا إلى أن الدخل والإنفاق من المؤشرات التى سيتم الاعتماد عليها فى تحديد مستحقى الدعم.
 
التيسير على المواطنين لأستخراج المستندات
 
تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تفعيلها لإجراءات التيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.
 
 
شهدت عدة مناطق البحرين صباح اليوم اللأحد هطول أمطار رعدية غزيرة، تسببت حالة خوف لدى المواطنين والمقيمين فى المملكة.
 
الأمير محمد بن زايد مع الملك سلمان
 
حملت زيارة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، إلى المملكة العربية السعودية ولقائه مع الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين الكثير من المعانى الإيجابية فى ظل حالة الحفاوة التى ظهرت مع الزيارة، ومشهد قبلة محمد بن زايد على جبين الملك سلمان.
 

إضافة تعليق

موجز اخبار مصر

اليوم السابع بلس

الامطار

البحرين

الجماعة الإسلامية




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة