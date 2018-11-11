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مهاجرون من أمريكا الوسطى يستأنفون مسيرتهم صوب حدود الولايات المتحدة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 06:36 ص
مهاجرون من أمريكا الوسطى يستأنفون مسيرتهم صوب حدود الولايات المتحدة قافلة المهاجرين
كويريتارو (رويترز)
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استأنف مئات من مهاجرى أمريكا الوسطى، مسيرتهم شمالا عبر المكسيك، السبت، فى طريقهم إلى الحدود الأمريكية، حيث علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منح اللجوء للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بصورة غير قانونية.

وأصدر ترامب أمرا يوم الجمعة، وأصبح ساريا يوم السبت، مما يعنى أن المهاجرين سيضطرون إلى تقديم أنفسهم إلى منافذ الدخول الأمريكية ليصبحوا مؤهلين للجوء وعليهم اتباع اللوائح الأخرى التى تم الكشف عنها يوم الخميس والتى تستهدف الحد من طلبات اللجوء.

وقال خوليو سيزار (30 عاما) من هندوراس "لا يهم اللوائح التى تفرضها حكومة (ترامب) فلا يمكننا العودة إلى بلادنا. لدى رصاصة فى ذراعى وأخرى فى كتفي. إذا عدت إلى بلدي، فسيكون من الأفضل أن أذهب إلى هناك فى تابوت".

وتتألف القافلة فى معظمها من مواطنى هندوراس، وبدأت فى الاتجاه إلى الشمال مرة أخرى صباح يوم السبت فى أعقاب فترة راحة استمرت أربعة أيام فى مكسيكو سيتي.

وطبقا لملاجئ المهاجرين فمن المقرر أن يصل بعض المهاجرين إلى مدينة تيخوانا الحدودية يوم الاثنين، فى حين من المقرر أن يصل الآخرون خلال الأسبوع إلى رينوسا ومدن حدودية أخرى.

وينتهج ترامب سياسات متشددة تجاه الهجرة. وتعهد ترامب بنشر قوات لوقف قافلة المهاجرين الذين يقولون إنهم يسعون للحصول على اللجوء فى الولايات المتحدة متعللين بأعمال العنف التى تشهدها بلادهم.

 

 


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