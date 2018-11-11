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مهاب مميش: 46 سفينة عبرت قناة السويس اليوم بحمولة 3.3 مليون طن

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:01 ص
مهاب مميش: 46 سفينة عبرت قناة السويس اليوم بحمولة 3.3 مليون طن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد، عبور 46 سفينة، بحمولة 3.3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

 

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، عن أن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة 2.1 مليون طن، موضحًا أن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "mol trabikion" التى ترفع علم مالطا، بحمولة 218 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى الإمارات.

 

وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.2 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات"calbel kriumbh " بحمولة 160 ألف قادمة من سنغافورة، ومتجهة إلى اليونات.


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